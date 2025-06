Vereador Paulinho diz que errou e pede desculpas a cidadã

Uma polêmica envolvendo uma fala do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) nas redes sociais no início desta semana teve grande repercussão na cidade, quando o mesmo foi acusado de incitamento ao suicídio por Andreza Bucci. Ele disse que foi infeliz ao proferir as palavras e pediu desculpas à cidadã.

A fala infeliz do vereador aconteceu através do seu perfil no Facebook, quando em uma discussão com Andreza Bucci nas redes sociais, a teria atingido ao afirmar: “Você deveria ter feito um grande serviço a sua família. Ter feito um bom serviço pulando no meio do pontilhão”, ao se referir a fato passado na vida de Andreza.

Numa primeira resposta, Andreza respondeu através da sua rede social, que Paulinho tinha acabado de cometer um crime e que embora o que o vereador disse não a afetasse, atingia muitos que têm depressão. “Eu poderia denunciar seu comentário, mas sou muito bem resolvida com isso”, prosseguiu.

Medidas judiciais

Mais tarde, na terça-feira, 17 de junho, Andreza publicou uma nota de repúdio nas redes sociais e adiantou que iria tomar as medidas judiciais contra o vereador do Podemos. “Venho a público manifestar minha total indignação e repúdio às palavras criminosas e violentas proferidas contra mim pelo vereador Paulo César da Costa, que, em uma rede social, incitou publicamente que eu cometesse suicídio, me ofendendo, humilhando e tentando me silenciar. Este tipo de conduta é inaceitável, ainda mais vindo de uma autoridade pública, que deveria zelar pela dignidade dos cidadãos, pela saúde mental e pelos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência”, declarou.

“Informo que todas as medidas judiciais, criminais e administrativas estão sendo tomadas. Este não é apenas um ataque contra mim, mas contra toda pessoa que luta diariamente contra a depressão, a ansiedade, a dor e as dificuldades da vida. Precisamos, como sociedade, dizer BASTA! Basta de políticos que usam do poder para atacar, humilhar e ferir o outro. Não vão me calar. Não vão me parar. Eu sigo, com fé, com dignidade e com coragem. E faço isso não só por mim, mas por todos que sofrem e que merecem respeito”, afirmou.

Segundo Paulinho, em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a polêmica com Andreza foi devido a discussões sobre uma possível auditoria na entidade Mão Amiga, que está sob questionamento na Câmara Municipal. Já na página de Andreza dá para notar que a discussão envolveu também verbas para o Hospital de Caridade, com Andreza questionando Paulinho sobre os “milhões destinados ao Hospital”.