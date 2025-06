Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Lúcia Tomaz Figueiró, aos 93 anos de idade, no dia 13 de junho. Residia em Ribeirão Preto; era viúva de Geraldo Figueiró; deixou os filhos Rita de Cássia; Geraldo e Maria Bernadete; o genro Tadeu; a nora Rosângela; os netos Lucas, Letícia, Marília e Clarissa; os bisnetos Rafael, Lara e Maya; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Geni Nonis Basilio, aos 81 anos de idade, no dia 13 de junho. Residia no Jardim São Lucas; era viúva de José Bazilio; deixou os filhos Roseli e José Reinaldo; a nora Aparecida Zeferino; os netos Wander, Letícia, Bruna, Flávia e Matheus; a bisneta Manu e o irmão Alcides Nonis. Foi sepultada no dia 14 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Rogério da Silva, vítima de acidente em São Simão, aos 54 anos de idade, no dia 13 de junho. Residia no Jardim Paulista; deixa pais; filhos e irmãs. Foi sepultado no dia 15 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sérgio Leonel da Silva, vítima de acidente em São Simão, aos 60 anos de idade, no dia 13 de junho. Residia na Vila Santa Terezinha; deixa a esposa Zilda; o filho Gustavo e irmãos. Foi sepultado no dia 15 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Augusto da Silva, conhecido como Tonhão da Ambulância, aos 71 anos de idade, no dia 14 de junho. Residia no Jardim Fortaleza; deixa a esposa Nilda Maria; os filhos Tiago, Bruno, Katia, Wellington, Camila e Antônio; as noras Natália e Noeli; os genros Leonardo e Marcos; os netos Fábio, Cauan, Isadora, Lucas, Luara, Lívia, Gabriela, Antônio, Maria Elisa, Lucca, Rafaela e Ana Luísa; os irmãos Aparecida, Ana Lúcia, Adalto, Airton, Deuseli e Adailton; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Bernardi, aos 85 anos de idade, no dia 14 de junho. Residia no Jardim Cristina II; era viúvo; deixou os filhos Leda e Fernando; genro; nora e netos. Foi sepultado no dia 15 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nilton Geremias, aos 80 anos de idade, no dia 15 de junho. Residia no Jardim Dolores; era viúvo de Ivone Ribeiro; deixou os filhos Viviane, Vanessa e Nilton; genros; nora e netos. Foi sepultado no dia 16 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dorival Machado da Silva, conhecido como Arizona, aos 79 anos de idade, no dia 16 de junho. Residia na Cohab I; deixou os filhos Alessandra e Wesley; e netos. Foi sepultado no dia 17 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Antônia Figueiredo, conhecida como Tonha, aos 70 anos de idade, no dia 16 de junho. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva; deixou os filhos Ana Alice, Ana Carolina, Ana Lúcia, Lourival e José Cláudio; genros; noras; netos; bisnetos; as irmãs Conceição e Tereza; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Andréa Mara da Silva Turquetto, aos 46 anos de idade, no dia 17 de junho. Residia na Cohab V, deixou os filhos Pedro e João Guilherme. Foi sepultada no dia 18 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rosa Helena Basilio Maria, aos 61 anos de idade, no dia 18 de junho. Residia no Jardim Santa Marta; deixou o marido Osmar de Almeida Maria; os filhos Osmar, Fabiana, Mariana, Rosana, Priscila, Patrícia, Leonardo e Carlos César; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 19 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Osvaldo Simões Ledesma, o Vardo Simões, aos 82 anos de idade, no dia 19 de junho. Vardo residia na chácara Boa Esperança, era viúvo de Maria Irene da Silva Simões; deixou os filhos Valdirene e Osvaldo; a nora Tamires; os netos João Vitor, Gustavo, Emily e Vitor; e o bisneto Felipe. Foi sepultado no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Alexandre Porfírio Braz, conhecido como Xandinho, aos 39 anos de idade, no dia 19 de junho. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou os pais Antônia Aparecida Porfírio Braz e Antônio Braz; a esposa Ana Cláudia; os filhos Gabriel, Ana Júlia e Heloisa; irmãos e cunhados. Foi sepultado no dia 20 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Roberto da Cunha, aos 68 anos de idade, no dia 20 de junho. Residia no Jardim São José; deixou a esposa Ana Alice Pirola da Cunha; a filha Sarita; o genro Murilo e os netos Miguel e Mateus. Foi sepultado no dia 20 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Moreno Luiz, aos 83 anos de idade, no dia 20 de junho. Deixou filhos e netos. Foi sepultada no dia 20 de junho, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos São Sebastião da Grama

Faleceu José do Carmo Nunes, conhecido como Zé Carreiro, aos 79 anos de idade, no dia 7 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luzia Paulino Mascherin, aos 67 anos de idade, no dia 9 de junho. (Irmã do Salvador da Funerária). Foi sepultada no dia 9 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Natalia Cristina Soqueti, aos 33 anos de idade, no da 10 de junho. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Alzira Jorge Trevisan, aos 82 anos de idade, no dia 13 de junho. Foi sepultada no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida Paina, aos 78 anos de idade, no dia 16 de junho. (Mãe da Cida). Foi sepultada no dia 16 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Aracy Apparecida Silveira Marson, aos 90 anos de idade, no dia 7 de junho. Deixou os filhos Sérgio, Ricardo e Luciana; o genro Gustavo; as noras Roberta e Susy; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 8 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lúcia Helena Felix de Oliveira Emídio, aos 63 anos de idade, no dia 8 de junho. Deixou o marido Luiz Carlos Emídio (Sabiá); os filhos Mário, Karina e Camila; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 8 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Fernando da Costa Pires, aos 62 anos de idade, no dia 9 de junho. Deixou a mãe Maria Flausina Genari Pires; os filhos Gislaine, Elaine, Maria Gabriela e Marcos Vinícius; genros; nora; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Reginaldo Malaquias, aos 95 anos de idade, no dia 9 de junho. Deixou os filhos Elaine, Marli, Marlene, Maria Aparecida (Cida), Cláudio e Marcos; era pai também de Cleuza e Maurílio- já falecidos; deixou noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Oswaldo Custódio do Nascimento, aos 92 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou os filhos José Oswaldo e Teresa Cristina; nora e netos. Foi sepultado no dia 11 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Flávia Maria de Oliveira, aos 56 anos de idade, no dia 12 de junho. Deixa a mãe Maria José Strazza de Oliveira; o marido Alexandre de Jesus Mariano Martins; os filhos Pamela, Cristina e José Estevan; e as irmãs Adriana e Elaine. Foi sepultada no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Celso Rubens Mafra, aos 45 anos de idade, no dia 12 de junho. Deixou a esposa Osmarina Aquino; a filha Larissa e irmãos. Foi sepultado no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Vinícius Martins da Silva Teren, aos 25 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixou a mãe Ana Alice; tios e primos. Foi sepultado no dia 16 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carmem de Lourdes Gôngora Ferreira, aos 86 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou os filhos Mônica, Ricardo e Alexandre; genro; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Clarice Pimenta Gabriel, aos 76 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixou os filhos Flávia, Rodrigo, Ivo e Emanuelle; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ricardo Oscar Rossi de Oliveira, aos 91 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixou a esposa Neusa Maria Fraga de Oliveira; os filhos Ricardo e Rosana; e netos. Foi sepultado no dia 18 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Francisco Boaro, aos 74 anos de idade, no dia 19 de junho. Deixou a esposa Maria Regina Lucas Boaro; os filhos Marcos, Ricardo, Eliseu, Valéria e Isabel; era pai de Márcia- já falecida; deixou genros; noras; netos bisnetos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jacir Nogueira, conhecido como Bira, aos 72 anos de idade, no dia 19 de junho. Deixou a esposa Maria Clementia Romano Nogueira; os filhos Rodrigo e Tricia; o neto Lucca e a afilhada Isabela. Foi sepultado no dia 20 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.