Painel: Está afundando

São João poderá não ter EAPIC

Um dos eventos mais tradicionais de São João da Boa Vista, a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista – EAPIC, poderá não acontecer este ano, conforme vem sendo noticiado por vários meios de comunicação da cidade vizinha.

Um dos motivos seria a falta de participantes para a licitação feita pela prefeitura municipal de São João, que geralmente acontece no mês de julho. Na matéria pesquisada, é dito que a festa poderá ser remarcada para a primeira semana de agosto, isso se a prefeitura conseguir fazer uma nova licitação até lá.

Festa da Batata

Também em Vargem Grande do Sul, a tradicional Festa da Batata não deverá acontecer em julho deste ano. Com as medidas de contenção de despesas tomadas pelo prefeito Celso Ribeiro, se a festa acontecer, será para o mês de setembro, em formato bem menor e sem que a prefeitura arque com gastos excessivos.

Uso da Tribuna Livre

Após a fala dos vereadores, já no final do expediente da sessão ordinária realizada na segunda-feira, dia 16 de junho, fizeram uso da Tribuna Livre a professora e ex-candidata a vereadora Lucila Garcia Ruiz, que abordou temas ligados à educação municipal, como os recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e após houve a fala do presidente da OAB de Vargem Grande do Sul, João Carlos Felipe, que tratou da questão envolvendo o trabalho da vereadora Vanessa Martins (PL), onde defendeu sua atuação como profissional da área.

Está afundando

O vereador Paulinho da Prefeitura questionou a qualidade do asfalto realizado recentemente na Rua João Garcia Miron, na Vila Polar. Segundo o vereador, há alguns lugares onde ele estaria afundando. Na última sessão, ele pediu a presença da diretora de Obras na Câmara Municipal para maiores esclarecimentos aos vereadores sobre o referido asfalto.

Não pode

O público que comparece à Câmara Municipal para assistir as sessões não pode se manifestar, de acordo com o Regimento Interno do Legislativo. Não última sessão, foi flagrante o desrespeito dos presentes para com os vereadores. O presidente da Câmara pode tomar medidas que impedem o bom funcionamento do Legislativo, quando necessário.