Vargengrandense se apresenta na final em festival de música da LBV neste sábado

O vargengrandense Jeferson Favaro, morador do Jardim Dolores, é um dos três finalistas da modalidade de interpretação vocal do Festival Internacional de Música da Legião da Boa Vontade (LBV) e se apresenta neste sábado, dia 28.

Ele venceu na 50° edição do Festival Internacional de Música da Legião da Boa Vontade, na categoria interpretação vocal, na região do interior de São Paulo. Após, ele entrou na votação popular com o Brasil todo, onde há Legião da Boa Vontade e ficou entre os três mais votados, junto com Nicole Rose de Goiânia (GO) e Sara Monteiro Novo de Assis e Rachel Guarany dos Santos Fernandes de São Gonçalo (RJ).

Neste sábado, os finalistas se apresentam na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no bairro do Bom Retiro em São Paulo, quando estará acontecendo a conclusão do Fórum da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, com tema na tese do escritor Paiva Netto “Meio Ambiente, Profecias e Reeducação Espiritual”.

À Gazeta de Vargem Grande, Jeferson contou que está bem ansioso e confiante para a apresentação. Ele disse que tem ensaiado bastante as músicas, estudando a letra da canção que será cantada. “Acho que será um bom resultado, assim eu espero”, disse.

A final do festival será a partir das 8h e, às 14h30, será o show Geração J de Jesus. Na ocasião, Jeferson fará o solo de uma música.

O evento será transmitido pela Boa Vontade TV. Em nossa região, pode ser assistido pelo canal do YouTube da emissora. Jeferson comentou que, posteriormente, a música pode entrar na playlist de Música Legionária nas plataformas digitais.