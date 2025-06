Feijoada solidária da Casa de Passagem foi no sábado

O último sábado, dia 21 de junho, foi marcado por solidariedade e união em mais uma edição da Feijoada Solidária da Casa de Passagem. O evento, realizado na Cozinha Especial da Dona Lurdes, arrecadou fundos importantes para o acolhimento de pessoas em situação de rua no município, e foi um verdadeiro sucesso, superando as expectativas da organização.

Das 11h às 13h, a comunidade teve a oportunidade de saborear a tradicional feijoada, com cada embalagem de 1kg sendo vendida por R$ 40,00. Os participantes puderam optar por retirar o prato no local ou solicitar a entrega, mediante taxa adicional. O evento contou com o apoio da Dona Lourdes, que cedeu o espaço, e do cozinheiro Anderson Martins, responsável pela preparação do prato.

A presidente da Casa de Passagem, Juliana Andrade, destacou a importância do evento, que não só contribuiu para a continuidade do trabalho da entidade, mas também reuniu a comunidade em prol de uma causa social relevante. “O evento foi um sucesso. Conseguimos vender uma quantidade considerável de feijoada, e a ajuda arrecadada será essencial para mantermos os serviços de acolhimento que prestamos. Cada contribuição faz uma grande diferença para as pessoas que dependem do nosso apoio para recomeçar a vida”, afirmou Juliana.

Atualmente, a Casa de Passagem acolhe 11 pessoas em situação de rua, e o número pode variar, especialmente no período noturno. A instituição oferece apoio psicossocial, cuidados de saúde e encaminhamentos para a reintegração social, ajudando a dar novos rumos à vida dos acolhidos.

Apesar de não ter contado com grandes doações, a presidente ressaltou que a arrecadação foi significativa e que o evento se mostrou uma forma eficaz de sensibilizar a população para a causa. “Nosso evento foi um reflexo da solidariedade da comunidade. Embora não tenha recebido todas as doações que esperávamos, conseguimos alcançar um bom resultado. Isso será fundamental para a continuidade do nosso trabalho, que está enfrentando dificuldades financeiras. Sem esse apoio, seria impossível seguir em frente”, disse Juliana.

A Casa de Passagem convida a população a continuar apoiando sua missão de oferecer um lar temporário para aqueles que mais precisam. O lema da campanha, “Ajude-nos a ser casa para quem não tem casa”, reflete o compromisso da instituição em proporcionar dignidade e suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para mais informações e reservas futuras, os interessados podem entrar em contato pelos números (19) 3641-1765 e (19) 99947-6624. A Casa de Passagem agradece a todos os que participaram e contribuem para que o trabalho de acolhimento continue a fazer a diferença na vida de tantas pessoas.