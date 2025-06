Tentativa de fuga termina com prisão por adulteração de placa

Uma ocorrência envolvendo desobediência, resistência e adulteração de sinal identificador de veículo mobilizou equipes da Polícia Militar na sexta-feira, dia 20, por volta das 15h30.

Durante patrulhamento de rotina pela Vila Santa Terezinha, uma equipe da PM avistou uma motocicleta ocupada por um homem e uma mulher. Segundo a polícia, o veículo apresentava placa do padrão Mercosul, porém com sinais visíveis de adulteração, uma vez que os quatro últimos caracteres eram exclusivamente numéricos e confeccionados de forma artesanal.

Diante da suspeita, os policiais deram ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e fugiu pelas ruas do bairro, iniciando um breve acompanhamento que se estendeu até o Jardim Paraíso 2. O homem tentou entrar com a motocicleta em uma residência, onde novamente foi dada ordem de abordagem. Conforme relato dos agentes, o condutor se recusou a obedecer, afirmando que não poderia ser preso pois estaria respondendo a processos judiciais. Em seguida, teria jogado a motocicleta contra a equipe, forçando a reação dos policiais.

A passageira da motocicleta foi identificada e ambos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada. O rapaz foi autuado inicialmente por desobediência e resistência, sendo liberado após o registro da ocorrência.

No entanto, com a confirmação da adulteração do emplacamento pela perícia técnica, ele também responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida.