Condenado é capturado durante patrulhamento na Vila Santana

Um homem condenado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã do último domingo, dia 22, durante patrulhamento de rotina na Vila Santana. A ação ocorreu por volta das 8h40 na Rua do Rosário.

A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando avistou um rapaz, na qual já era de conhecimento dos policiais que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Após abordagem, o indivíduo foi submetido a busca pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito. Ele foi informado sobre o mandado, onde foi condenado a dois anos e oito meses de reclusão em regime fechado pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. O mandado foi expedido pela Comarca de São Sebastião da Grama.

Foi dada a voz de prisão a ele e, em seguida, o rapaz foi apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado registrou a ocorrência. Ele ficou à disposição da Justiça.