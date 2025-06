Confusão mobiliza PM em escola estadual

Um desentendimento entre duas alunas resultou em vias de fato no interior da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza, no Jardim Dolores. O episódio ocorreu na noite da última terça-feira, dia 24 de junho, por volta das 20h30.

De acordo com o informado, a Polícia Militar foi acionada e, no local, os policiais militares realizaram contato com a direção da unidade escolar, que confirmou o incidente envolvendo as estudantes.

As partes envolvidas relataram suas versões. Como se tratavam de menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para auxiliar na localização dos responsáveis legais das alunas. A conselheira de plantão acompanhou o procedimento.

Após comunicação com o Plantão Policial de São João da Boa Vista, foi determinada a lavratura do Boletim de Ocorrência. As envolvidas e o diretor da instituição foram orientados. Elas foram liberadas aos responsáveis.

Não houve necessidade de encaminhamento das alunas à Delegacia de Polícia Civil e o diretor da escola assumiu a responsabilidade pela liberação das mesmas.