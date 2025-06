Adolescente foi apreendido por tráfico

Na manhã de quinta-feira, dia 26, por volta das 8h40, uma equipe da Polícia Militar realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um adolescente, durante a operação “Impacto – Força Total”.

A ação ocorreu após a equipe tomar conhecimento da existência de um mandado judicial em desfavor do menor. Os policiais fizeram contato com a responsável legal pelo adolescente, que foi informada dos fatos e acompanhou os procedimentos realizados no interior da casa.

Nas buscas no quarto, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a existência de entorpecentes, indicou espontaneamente um compartimento em seu guarda-roupas, onde foram encontradas seis porções de substância semelhante à maconha, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 102,00 e um celular.

O adolescente assumiu a propriedade da droga, mas não soube informar a origem do dinheiro. Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado judicial já existente.

Após a detenção, foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados os boletins de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas e cumprimento de mandado de busca e apreensão. O adolescente foi posteriormente encaminhado à Fundação CASA, unidade Andorinhas.