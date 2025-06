Operação da PF mira grupos suspeitos de movimentar R$ 50 milhões em São João

Ação cumpriu 34 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão, sendo dois em São João da Boa Vista

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal, deflagrada nesta quinta-feira, dia 26, desmantelou duas organizações criminosas que operavam em Minas Gerais e São Paulo, movimentando pelo menos R$ 50 milhões por meio de atividades ilícitas. O foco da operação foi a desarticulação desses grupos, que eram suspeitos de envolvimento em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo a bancos, extorsão e adulteração de veículos.

A operação, batizada de Conexão Sul de Minas, cumpriu 34 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão em sete cidades, incluindo São João da Boa Vista. Ao todo, 18 mandados de prisão temporária e 16 de prisão preventiva foram executados, além de apreensões de bens de alto valor, como imóveis, carros de luxo e embarcações, utilizados para ocultar o patrimônio ilícito dos suspeitos.

Os mandados de busca e apreensão foram distribuídos em diversas cidades do Sul de Minas Gerais e interior do estado de São Paulo, sendo 15 mandados em Alfenas (MG), três em Andradas (MG), cinco em Campestre (MG), quatro em Mogi Guaçu (SP), 47 em Poços de Caldas (MG), quatro em Ribeirão Preto (SP) e dois em São João da Boa Vista (SP).

Segundo o portal de notícias G1, há ainda coleta de DNA de quatro investigados suspeitos de crimes patrimoniais contra instituições financeiras, que serão inseridos na Rede Integrada de Perfis Genéticos (RIBPG), do Ministério da Justiça.

Além de prender os suspeitos, a PF também mira o estrangulamento financeiro das atividades criminosas, com o objetivo de desarticular toda a estrutura de sustentação desses grupos.

Fotos: Polícia Federal

Investigação

A investigação teve duração de um ano e contou com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal. As apurações revelaram um esquema criminoso altamente estruturado, responsável por crimes como tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, extorsão, receptação, roubo a bancos, furto qualificado e adulteração de veículos.

Segundo a PF, as investigações apontaram a movimentação de pelo menos R$ 50 milhões em ativos ilícitos. Os valores eram dissimulados especialmente por meio de transações de compra e venda de automóveis usados.

Diversas prisões em flagrante ocorreram durante o período investigativo. Em Alfenas, foram apreendidos 67 tabletes de maconha, além de crack, cocaína e cinco veículos.

Em Três Pontas, a apreensão também incluiu grande quantidade de drogas. Em Campestre, houve apreensão de uma pistola 9mm, carregadores e diversas munições sem registro.

Em Ribeirão Preto, foram apreendidos dois veículos com identificadores adulterados. Já em Altinópolis, um laboratório de processamento de drogas foi desmantelado na zona rural, com a apreensão de prensas, moldes, marcadores e produtos químicos utilizados no preparo de cocaína para comercialização.