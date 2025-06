Comunidade celebra encerramento da Quermesse Santo Antônio com grande participação e espírito solidário

A tradicional Quermesse da Paróquia Santo Antônio chegou ao fim no domingo, dia 22, com uma tarde especial marcada por fé, solidariedade e união. O evento, que movimentou a comunidade durante várias semanas, teve seu encerramento com o aguardado Leilão de Gado, reunindo moradores, colaboradores e fiéis em um clima de confraternização e apoio mútuo.

Com um ambiente familiar e acolhedor, a quermesse foi considerada um sucesso por seus organizadores. Desde a preparação até os últimos detalhes de arrumação, a dedicação dos voluntários foi evidente na organização dos espaços, na confecção dos alimentos e no acolhimento aos visitantes.

De acordo com o pároco, padre Carlos Eduardo Dóbies, o evento superou as expectativas em número de participantes e engajamento da comunidade. “A quermesse foi um grande sucesso, onde nossa comunidade se uniu e trabalhou muito, com amor e dedicação, desde a preparação, arrumação do ambiente, confecção dos alimentos e na alegria de bem servir. Acredito que todos que vieram, foram bem servidos. O número de pessoas que participaram foi muito grande, o ambiente estava muito familiar, a criançada ficou muito à vontade”, disse.

A grande novidade deste ano foi a realização de um leilão de gado, que, segundo o padre, simbolizou mais um gesto de solidariedade por parte dos colaboradores e compradores. “Fizemos também a experiência de um pequeno leilão de gado, no qual queremos agradecer a todos os colaboradores”, comentou.

Segundo informou o padre, o valor arrecadado da quermesse, será utilizado para a manutenção da paróquia. “Temos muitas coisas para fazer, uma delas é a troca do telhado da Igreja Santo Antônio, que está muito ruim”, explicou.

Padre Carlos Eduardo fez questão de agradecer publicamente aos que contribuíram para o sucesso do evento. “Agradecer a todos que trabalharam, colaboraram e participaram deste evento. Deus vos abençoe, pela intercessão de Santo Antônio”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal