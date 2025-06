Torneio Interno de Judô será realizado no domingo

O Centro de Excelência de Judô, em parceria com o Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal, promoverá um Torneio Interno de Judô a partir das 9h neste domingo, dia 29. O evento será realizado na sede do projeto, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 117, no Centro, próximo ao Conselho Tutelar.

Com a participação de judocas com idades entre 3 e 50 anos, o torneio tem como objetivo incentivar a prática do judô e oferecer aos participantes experiências enriquecedoras que contribuam para o desenvolvimento pessoal, especialmente de crianças e jovens.

Todos os participantes receberão medalhas e certificados como forma de reconhecimento pelo empenho e dedicação no esporte. O torneio é mais uma ação do projeto social mantido pelo Centro de Excelência, que oferece aulas gratuitas de judô para crianças a partir de três anos completos, além de adolescentes, jovens e adultos.