Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Neusa Rudoi Maldonado, aos 78 anos de idade, no dia 21 de junho. Neusa residia no Jardim Santa Marta; deixou o marido Moyses Donizete Rodrigues; as filhas Andrea e Priscila; os genros Anderson e Jeferson; os netos André Mayco, Mayra e João Lucas; os bisnetos Victor Hugo, Nicolas, Vinícius e o irmão Carlos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Bertoletti, aos 95 anos de idade, no dia 21 de junho. Pedro residia no Jardim Santa Marta; deixou os filhos Renato, Luzia, Heloisa Helena, Vera, Sandra e Luís; a nora Silmara; os genros Antônio e Quirino; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Thiago de Almeida Fava Pimentel, aos 44 anos de idade, no dia 21 de junho. Thiago residia no Jardim Ferri; deixou a mãe Cleide Jesus de Matos; o irmão Rodrigo; o sobrinho Antônio e demais familiares. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Domingos Laércio Saragon, aos 85 anos de idade, no dia 22 de junho. Domingos residia no Centro; era viúvo; deixou a filha Ângela, o genro Elton o neto César Augusto e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Antônio Fabiano, o Coca, aos 63 anos de idade, no dia 22 de junho. José Antônio residia na Cohab I; deixa a esposa Ana Clara Sanches Fabiano; os filhos Graziela e Diego; o genro Rafael; a nora Taís; netos; irmãos e demais familiares. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Keila Regina da Silva Souza, aos 38 anos de idade, no dia 22 de junho. Keila residia no Jardim São Lucas; deixa o marido Marcelo Aparecido de Souza e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23 de junho, no Cemitério Colina das Flores em Mogi Mirim.

Faleceu Adriano Alexandre Rezende, aos 37 anos de idade, no dia 22 de junho. Adriano residia na Fazenda Conquista; deixou os pais Sirlei de Fátima Alexandre Rezende e Altair Resende; a esposa Edna Paula Ferreira Alves; os filhos Nayra, Paulo Felipe, Breno André e Ana Laura; os irmãos Renan, Natalia, Luciene, Angelita e Tatiene; os cunhados Edson, Fernando, Cristiane, Jessé e Thiago. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Fernando Rodrigues da Silva, aos 57 anos de idade, no dia 22 de junho. José Fernando residia no Centro; deixou a mãe Iracema Pereira da Silva; os filhos Eduardo Henrique e Gleice Kelly; o irmão Nilton e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Benedita Matias Mesquita, aos 69 anos de idade, no dia 23 de junho. Maria Benedita residia na Cohab II; deixou a mãe Maria Vita; o marido Aparecido José Mesquita; os filhos Marcos, Jeferson e Adriana; as noras Jéssica e Sara; o genro Daniel e os netos Paulo, Vinicius, Davi, Helen, Jéssica, Manuella e Gabriely. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elias Florêncio, aos 62 anos de idade, no dia 24 de junho. Elias residia no Sítio Monte Belo; deixou os filhos Tatiane, Juliano, Joel e Marcelo; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Edenice Aparecida de Andrade Souza, Denise como era conhecida, aos 54 anos de idade, no dia 24 de junho. Denise residia na Cohab V, deixou o marido José Luís Rodrigues Souza; os filhos Marcos e Mateus; as netas Vitória e Gabriele; e a irmã Zilda. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Andréa Dias Ferreira, aos 48 anos de idade, no dia 24 de junho. Andréa residia no Jardim Ferri, deixou os filhos Aline, Douglas, Paloma, Paola e Eloá; os netos Kauê, Mateus, Caique, Davi, Sofia, Iasmin, Livia, Eloisa, Maria Alice e Otávio; e a irmã Adriana. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Artilina Secundino Nunes, no dia 25 de junho, aos 93 anos de idade. Artilina residia no Jardim Morumbi; era viúva; deixou os filhos Leonardo, Lucíola, Fátima e Cleusa. Era também mãe de Cristina já falecida; deixou ainda os netos Ana Carolina, Ana Flávia, o vereador Felipe Augusto Gadiani, Rafael Igor e os bisnetos Rafael, Matheus e Sophia. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque da Acácias.

Faleceu Alcino Teixeira Benedito, no dia 26 de junho, aos 74 anos de idade. Alcino residia no Jardim Santa Marta; era solteiro; deixou os irmãos Vilma, Vilmar, Tereza e Aparecida; os cunhados Armando, João e José: as cunhadas Cleide, Elza e Gessi; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu a professora Cidinha do Kumon

Faleceu nesta quinta-feira, dia 26 de junho, Maria Aparecida Palmiro, a professora Cidinha do Kumon, aos 73 anos de idade, faria 74 anos neste domingo, dia 29 de junho.

Cidinha foi professora por muitos anos na Escola Benjamin Bastos e teve por muitos anos a franquia do Kumon em Vargem Grande.

Cidinha residia no Jardim Fortaleza; deixou os filhos Ana Paula e Luís Francisco; o genro Luís; a nora Fabiana; os netos Pedro, Felipe e Cecília; os irmãos Terezinha, Rosa Bernadete, Lúcia Helena e Basílio; e sobrinhos.

Seu velório foi realizado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama, onde foi sepultada nesta sexta-feira, dia 27.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Elinéa Braz Donah, no dia 21 de junho, aos 80 anos de idade. Elinéa era viúva de Antônio Sebastião Donah; deixou as filhas Gisele que é proprietária da Auto Escola Donah e Gislene. Deixou ainda o genro Paulo e os netos Henrique e Ricardo. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Nélson Malaquias, o Malaquias como era conhecido, no dia 23 de junho, aos 69 anos de idade. Deixa a esposa Aparecida Conceição Marigoto Malaquias; os filhos Nayara, Nélson e Natali, genros, nora e netos. Foi sepultado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ida Ciliotto dos Santos, no dia 22 de junho aos 88 anos de idade.

Deixa o marido Euphrosino Gonçalves dos Santos – o Zico do táxi; os filhos Maria Inês, Sérgio, Carlos, Padre Paulo Henrique; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu José Francisco Wisnesck, no dia 25 de junho, aos 77 anos de idade.

Deixa os irmãos Hypolito, Maria Aparecida, Valéria, Diogenes (Dinão) e Antônio Fernando; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Valkiria Aparecido Ribeiro, no dia 26 de junho, aos 49 anos de idade. Valkiria deixa os pais Dirce e Dirceu; os filhos Luiz Henrique e Carlos Alberto; e os netos Davi e Eloá. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antônio Guido, no dia 27 de junho, aos 91 anos de idade. Antônio deixa a esposa Aparecida Pereira Guido; os filhos Sergio Luiz e Maria Helena, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 27, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antonieta Pregnolato Almeida, no dia 26 de junho, aos 89 anos de idade. Antonieta deixa os filhos Miguel Jorge, Maria Inês, Sergio, Lúcia Helena, Fátima e Lupércio; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério Municipal de Itobi.