Superintendente do SAE se reúne com moradores do Morumbi

A questão da falta de água no Jd. Morumbi levou os moradores a se organizarem através de um grupo nas redes sociais, onde discutiram o problema, levantaram as casas onde faltava mais constantemente a água e por fim, convidaram o superintendente Celso Bruno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE, para discutir a situação e cobrar melhorias para o bairro.

A reunião aconteceu na residência do morador Arrigo Nardini Neto, e cerca de 20 moradores participaram da reunião. Celso Bruno explicou aos presentes sobre a dificuldade de se localizar as antigas tubulações de água do bairro para se ter um diagnóstico seguro do que está acontecendo com a falta de água no setor.

Falou da precariedade da antiga rede e que depois de muito estudarem, verificou-se que o bairro é servido por redes diferentes que ao longo dos anos foram sendo criadas para suprir de água o Jd. Morumbi, tendo cerca de três ou mais ramais que levam água ao bairro e que também estas redes servem desde locais como o Jd. Primavera, o Centro e o Jd. Pacaembu.

Disse o responsável que com as novas redes do Centro, foi desligado a antiga rede que servia aquele setor e que agora o próximo passo será desligar alguns ramais antigos e concentrar a água em direção às residências do Jd. Morumbi. Que ainda falta terminar uma ligação de rede que irá sustentar um novo ponto no alto do Jd. Pacaembu e depois de lá, a água também seria canalizada para o Jd. Morumbi.

Ele pediu desculpas em nome do SAE aos moradores pelos transtornos causados e disse que precisariam de ter mais um pouco de paciência, cerca de dois meses, até que o restante dos trabalhos sejam concluídos.

Para os moradores, a reunião foi positiva. Muitos estão sem água durante o dia há mais de ano, precisando levantar de madrugada para realizar seus trabalhos domésticos. Outros queixaram que até há uns meses atrás, não faltava água no bairro durante o dia, mas que agora diminuiu muito a pressão e ela só chega à noite para encher as caixas.

Os moradores vão aguardar as providências que serão tomadas pelo SAE. Estão esperançosos que suas reivindicações serão atendidas e de positivo, além de conseguirem a presença do superintendente, ficou o aprendizado que se organizando, usando os novos meios de comunicação, todos só tendem a ganhar com a união.

Fotos: Reportagem