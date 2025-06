Festa da Batata deste ano deverá ser em setembro

Embora não tenha nada de oficial ainda, é certo que a Festa da Batata que nos dois últimos dois anos foi realizada em julho, este ano não deverá acontecer neste mês, que é dedicado à Padroeira da Cidade, a Senhora Sant’Ana, cuja data é comemorada no dia 26 de julho, feriado municipal, quando acontece também a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, as dificuldades com as contas municipais neste primeiro ano de governo, teriam levado o prefeito Celso Ribeiro (Podemos) a repensar a festa, uma vez que está priorizando a contenção dos gastos da prefeitura municipal. O mais provável, é que ela seja realizada em setembro, quando se comemora o aniversário de Vargem Grande do Sul, que acontecerá no dia 26 de setembro.

Depois de ficar alguns anos sem ser realizada, sendo a última em 2018, a Festa da Batata, um dos eventos mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, foi retomada em 2023, durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, sendo realizada nos dias 26 a 30 de julho. Na época, os direitos para realizar a festa foram cedidos às entidades Rotary Club e Mão Amiga, que convidaram a empresa Solução Eventos do empresário Amarildo de Figueiredo, o conhecido Ratinho, para realizar o evento. Dele também participou o empresário Alexandre Costa Dezena.

A festa realizada no Recinto de Exposição Christiano Dutra do Nascimento ainda contou com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, sendo realizada no local provas equestres e o rodeio.

As entidades ficaram responsáveis pela praça de alimentação. Em 2023, houve shows com talentos da cidade, com portões abertos, vários shows com cantores sertanejos de mais destaques e no encerramento, subiu ao palco a dupla Matogrosso & Mathias com os portões abertos também. Os ingressos foram vendidos para os camarotes e o VIP Front Stage, que tiveram completo serviço de bar e buffet.

Em 2024, prefeitura investiu bastante nos shows

No ano passado a Festa da Batata aconteceu de 25 a 28 de julho, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, com entrada franca para a pista todos os dias, com arrecadação de 1 quilo de alimento, que seria destinado às entidades assistenciais da cidade. A festa foi um dos eventos do calendário de comemoração dos 150 anos de Vargem Grande do Sul e o município investiu uma boa verba na sua realização.

Na ocasião, também houve competição de rodeio em touros, team penning e três tambores. À frente da festa estava uma Comissão Organizadora, com apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Dos shows, houve apresentação da dupla Guilherme & Santiago; de Bruna Viola; Munhoz & Mariano e no fechamento, no domingo, a dupla César Menotti & Fabiano. Como no ano anterior, os shows de encerramento com portões gratuitos, a prefeitura pagou e os demais shows ficaram por conta dos organizadores.

Prefeitura poderá abrir licitação para a festa

Embora não tenha divulgado nada ainda, pode ser que a prefeitura de Vargem Grande do Sul realize uma licitação para organização da Festa da Batata, nos moldes como está sendo realizada a da EAPIC. A prefeitura entraria com a cessão do Recinto de Exposição, onde a festa aconteceria, com todo o lucro obtido com a venda de ingressos ficando com a empresa vencedora, que arcaria com os custos dos shows.

O edital detalharia uma série de exigências quanto à infraestrutura do evento, que a empresa contratada deveria realizar, como montagem do palco, camarotes, área vip, praça de alimentação, camarins, banheiros, dentre outros equipamentos para que a festa seja realizada. Para que haja tempo necessário, o edital, caso a prefeitura opte para este tipo de realização da Festa da Batata, deverá ser editado o mais rápido possível, para poder dar tempo das empresas se adequarem e contratarem os shows, caso a Festa da Batata aconteça e seja realizada em setembro deste ano.

EAPIC será em agosto

A prefeitura de São João da Boa Vista divulgou esta semana que a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista- EAPIC, será realizada entre os dias 8 e 17 de agosto. Uma das mais tradicionais da região, a exposição chega à 50ª edição este ano e deverá reunir exposições agropecuárias, provas na arena e shows com artistas consagrados.

A realização da festa que acontece sempre no mês de julho, teve de ser transferida para agosto, uma vez que na primeira licitação não houve empresa habilitada para realizar o evento em julho. A concorrência pública teve a sessão de abertura realizada e contou com a participação de 11 empresas. No entanto, nenhuma delas atendeu integralmente às exigências do edital, com o processo licitatório sendo considerado fracassado, sem empresa vencedora para a realização da Eapic, cuja data inicialmente prevista era para ser entre 11 e 20 de julho. Uma nova licitação está em andamento.