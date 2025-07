Estudantes do Giraldi encantam com apresentações na Culminância das Eletivas

A Escola Gilberto Giraldi foi palco da Culminância das Eletivas, disciplina integrante do currículo da Escola de Ensino Integral, na noite de terça-feira, dia 24 de junho. O evento reuniu apresentações artísticas e culturais desenvolvidas ao longo do semestre, com o objetivo de promover o protagonismo juvenil e fortalecer os projetos de vida dos estudantes por meio de vivências práticas e expressivas.

O destaque da noite foi a diversidade temática das apresentações, que transitaram entre a literatura, o teatro, a música e a cultura internacional. A primeira atividade contou com a interpretação de cordéis, tradicional expressão literária nordestina, que ganharam vida por meio da narração e da musicalidade, sob orientação da professora Natália.

Na sequência, os estudantes dramatizaram a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em uma encenação que refletiu a dura realidade da seca de 1978 no Nordeste. A peça, intitulada “A Vida é um Palco”, foi dirigida pelos professores Jéssica e Lucas, com apoio da Sala de Leitura, e proporcionou à comunidade escolar uma profunda reflexão sobre o sertão e a resistência humana.

Logo após, a apresentação Eu, by me, liderada pela professora Tânia, trouxe à tona valores essenciais para o bem-estar individual e coletivo. O trabalho destacou atitudes positivas, autoestima e a importância de reconhecer o que há de bom em cada um, enfatizando que o cuidado com o eu interior é fundamental para uma convivência mais harmoniosa.

Outro ponto alto da noite foi a eletiva Harmonia e Frequência – A Física, a Química e a Matemática por Trás da Música, coordenada pelos professores Carla e Leandro. Com energia contagiante, os alunos apresentaram uma variedade de ritmos que animou o público presente e demonstrou como ciência e arte podem caminhar juntas.

Encerrando o evento com chave de ouro, os estudantes transportaram o público para o universo mágico do Oriente Médio com a adaptação da história Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Sob a direção dos professores Willian e Rone, o espetáculo trouxe figurinos, cenários e atuações que encantaram pela criatividade e sensibilidade cultural.

A direção da Escola Gilberto Giraldi agradeceu aos apoiadores culturais que contribuíram para a realização do evento. “A nossa escola agradece imensamente nossos apoios culturais, que ajudaram de várias formas, pois quando trabalhamos em equipe, essa colaboração também é ensinada aos nossos jovens, e é isso que traz cidadania ao verdadeiro cidadão”, disse.