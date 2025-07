Prefeitura vai construir novo Postinho de Saúde no Jd. Fortaleza

Deve ter início em breve pela prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde-UBS-Tipo I, junto ao Jd. Fortaleza, na esquina com as ruas Hermenegildo Cossi e João Batista Toesca, para atender a comunidade do Conjunto Habitacional Antônio Carril Filho e outros bairros próximos.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o valor total da obra contratada é de R$ 2.386.499,99, cuja licitação foi ganha pela empresa Construtora HGB Ltda de Tambaú. O prazo de vigência do contrato é de 20 meses, estando prevista a entrega da obra em novembro de 2026.

A área do terreno onde será construída a UBS mede 1.400m2, sendo que o total da edificação será de 398,80m2, com área total construída de 481m2, de acordo com a planta que a reportagem teve acesso. A obra terá várias melhorias, sendo mais sustentável, de acordo com normas do governo federal.

Segundo o governo, “o Novo PAC propõe um novo modelo de UBS, com salas preparadas para teleatendimento/telessaúde, mais consultórios, salas para equipes multiprofissionais e sustentabilidade ecológica e ambiental. O Ministério da Saúde disponibilizará projetos padronizados e materiais de apoio técnico a fim de facilitar a execução”.

Fotos: Reportagem

Na semana passada o deputado estadual do PT, Simão Pedro, esteve visitando o local juntamente com o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos). Segundo o deputado, o governo do presidente Lula contemplou cerca de 300 municípios com uma nova UBS, dentre eles, o de Vargem Grande do Sul. Na ocasião, era prefeito Amarildo Duzi Moraes, que enviou todo o projeto, disponibilizou o terreno ao governo federal.

Simão disse que a prefeitura de Vargem sempre esteve preocupada com a saúde da população e ele tem muito orgulho de participar desta parceria, juntamente com o vereador Paulinho. “Não basta só ter o terreno, tem de também demonstrar que o município pode dar sustentabilidade para que a nova UBS possa funcionar e Vargem demonstrou isso”, afirmou o deputado do PT.

Em depoimento nas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro (Podemos) agradeceu ao empenho do deputado estadual Simão Pedro e ao vereador Paulinho pela conquista e da importância do novo postinho de saúde para os moradores da região onde ele será construído.

As UBS visam descentralizar os atendimentos e manter a qualidade dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde-SUS. Elas são instaladas nos bairros, facilitando o acesso dos pacientes a consultas e tratamentos médicos. São programadas para promover e prestar assistência à saúde em regime ambulatorial, com atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada.

Na Vila Polar, próxima à Escola Gilberto Giraldi funciona a “UBS dr. Edward Gabrioli’. No local, também com a ajuda do deputado Simão Pedro através de uma emenda no valor de R$ 750 mil, está sendo construído o Centro de Reabilitação de Fisioterapia que atenderá principalmente as pessoas de mais idade. A previsão, segundo o vereador Paulinho da Prefeitura que ajudou a conseguir a verba, é que dentro dos próximos três meses, a obra deverá estar pronta.