Preparativos para a Quermesse de Sant’Ana já estão adiantados

Os preparativos para a tradicional Quermesse de Sant’Ana já estão em ritmo acelerado em Vargem Grande do Sul. A festa, realizada em homenagem à padroeira da cidade, Senhora Sant’Ana, mãe de Maria e avó de Jesus, terá início no próximo sábado, dia 5 de julho, e seguirá durante todos os finais de semana do mês.

A quermesse acontecerá na Praça Capitão João Pinto Fontão, em frente à Igreja Matriz, logo após as missas da noite, que, nos dias do evento, terão início às 18h30. A programação contará com diversas barracas e pratos típicos de quermesse, incluindo o tradicional lanche de pernil, macarrão e outras opções culinárias bastante aguardadas pelo público.

Segundo o padre Thiago Caldeira de Oliveira, responsável pela paróquia, a expectativa para a festa é bastante positiva. Além de ser um momento de confraternização entre os fiéis e a comunidade, a quermesse também terá um importante papel social, uma vez que toda a renda arrecadada será revertida para a reforma do Centro Pastoral São Benedito.

As atividades religiosas em homenagem à padroeira seguirão paralelamente à programação festiva, reforçando o caráter devocional do evento, que já se tornou tradição no calendário local.

Com entrada livre, a comunidade é convidada a participar da quermesse e das celebrações religiosas que marcam o mês de julho na cidade.

Novena

A paróquia realizará, do dia 17 ao dia 26 de julho, a tradicional Novena de Sant’Ana, com o tema ‘A esperança em tempos difíceis’. Em dias de semana, a novena será às 19h30, enquanto aos sábados e domingos, será às 18h30.