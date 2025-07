Campanha do Agasalho de Itobi arrecada doações até agosto

O Fundo Social de Solidariedade de Itobi segue com a Campanha do Agasalho 2025, com o objetivo de arrecadar roupas de frio e cobertores em bom estado para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade neste inverno.

Com o tema “Nesse inverno, leve amor através da doação!”, a iniciativa convida a população a praticar a solidariedade e contribuir com peças que farão a diferença na vida de quem enfrenta as baixas temperaturas com poucos recursos.

As doações podem ser entregues no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Departamento de Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Podem ser doados agasalhos, jaquetas, blusas de lã, calças, meias, toucas, cachecóis e cobertores, desde que estejam limpos e em condições adequadas de uso.

A campanha reforça que um pequeno gesto pode aquecer o inverno de quem mais precisa. A colaboração da comunidade é fundamental para que mais pessoas tenham um inverno digno e protegido do frio.

Para mais informações, os interessados podem procurar os pontos de coleta durante o horário de funcionamento.