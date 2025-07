Falta um mês para a 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

Com data marcada para o próximo dia 27 de julho, último domingo do mês, a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana entra em contagem regressiva. Faltando menos de um mês para sua 49ª edição, os preparativos seguem em ritmo acelerado pela Comissão Organizadora, que está empenhada em garantir mais um ano de fé e tradição pelas ruas de Vargem Grande do Sul.

A saída dos cavaleiros e amazonas será às 10h30, com concentração na Igreja São Joaquim e destino final à Igreja Matriz de Sant’Ana. Além da cavalgada, o evento contará com o desfile de carros de boi, charretes e comitivas de diversas regiões do Estado de São Paulo e também de Minas Gerais, reforçando o caráter regional da romaria.

De acordo com a Comissão Organizadora, os trabalhos vêm sendo conduzidos conforme o cronograma, envolvendo as tratativas de percurso, convite às comitivas, e coordenação logística quanto a questão da vinda dos carros de boi e desfile junto à Romaria. O apoio da Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), foi destacado como fundamental para o andamento das ações.

A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana é reconhecida pela participação expressiva do público e, nos últimos anos, tem atraído cada vez mais famílias. O desfile é especialmente aguardado por crianças e entusiastas da cultura, que acompanham de perto a passagem dos animais e dos participantes.

A organização também reforça orientações importantes para os romeiros e o público em geral. O consumo de bebida alcoólica está proibido durante o trajeto, como medida de respeito à fé e à segurança dos envolvidos. Haverá pontos com água potável para os animais, tanto na saída quanto na chegada, e casos suspeitos de maus-tratos devem ser denunciados às autoridades competentes, em conformidade com a legislação vigente.

Recentemente, eventos preparatórios como o Almoço dos Cavaleiros e o Baile da Rainha também marcaram o calendário cultural da cidade. No baile, foi eleita a corte deste ano, sendo que Carolina da Costa foi eleita a Rainha, Marília Gimenes foi escolhida como a 1ª Princesa, Yasmin de Alcântara foi eleita a 2ª Princesa e Francieli Bossolan foi escolhida como Madrinha.

A expectativa para a 49ª edição é alta, e a Comissão Organizadora convida toda a população a colaborar com a divulgação do evento e a participar dessa manifestação de fé e cultura, que já faz parte da identidade de Vargem Grande do Sul.