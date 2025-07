Painel: Escritório político

Cidadão Vargengrandense

A Câmara aprovou na última sessão ordinária, a concessão do título de Cidadão Vargengrandense ao atual superintendente do SAE, Celso Bruno. A indicação foi do vereador Serginho da Farmácia (Cidadania). Celso Bruno é natural de São João da Boa Vista e durante muitos anos trabalha como servidor municipal na prefeitura de Vargem, ocupando vários cargos de confiança nas administrações dos prefeitos Celso Ribeiro e Amarildo Duzi Moraes.

Recesso

A Câmara Municipal entra em recesso neste dia 1º de julho, terça-feira, voltando somente depois do dia 31. A primeira sessão ordinária depois do recesso, deverá ocorrer no dia 4 de agosto. Durante o recesso, poderá haver sessão extraordinária a ser realizada a pedido do prefeito municipal.

Ajuda da “esquerda” para Vargem

Dois deputados de partidos de “esquerda”, um do PT e outro do PSOL, ambos ligados ao presidente Lula (PT), respectivamente o deputado estadual Simão Pedro e a deputada federal Luiza Erundina, têm se destacado como grandes benfeitores de Vargem Grande do Sul através de importantes emendas para que a prefeitura possa investir principalmente na saúde dos vargengrandenses.

Obrigações das big techs

Recente julgamento do STF sobre o Marco Civil da Internet, decidiu que as plataformas das big techs que atuam no Brasil, serão responsáveis civilmente caso não removam de forma pró-ativa, antes de ordem judicial, conteúdos que configuram crimes graves, como condutas antidemocráticas, incitação à discriminação e crimes graves contra crianças e adolescentes.

Escritório político

O deputado estadual Barros Munhoz inaugurou recentemente o seu escritório político no município de Mogi Mirim, localizado na Avenida Dona Sara Leme da Costa n° 109, Jardim Áurea. O evento reuniu 10 prefeitos da região, dentre eles o de Aguaí, Holambra, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Águas de Lindóia, Mococa, Engenheiro Coelho, Divinolândia, Conchal e Santa Cruz das Palmeiras, três vice-prefeitos, dezenas de vereadores, ex-prefeitos, representantes de mais de 18 municípios, lideranças e amigos. Também vereadores e o presidente da Câmara Municipal Carlinhos Sartori, além de presidentes de partidos e amigos de Itapira marcaram presença. O deputado ficou extremamente feliz e emocionado com o comparecimento de todos. “Momento importante e inédito na história da política de três, das mais importantes regiões do estado: Circuito das Águas, Baixa e Média Mogiana. Esse encontro deu mais força para continuar trabalhando como deputado pelos municípios”, destacou Barros Munhoz.