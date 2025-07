Documentário sobre “Chá Cultural” será lançado sexta-feira

O documentário “Chá Cultural, de Vargem para o Mundo” produzido por Caroline Ferreira, está com data marcada para lançamento. A estreia acontece na próxima sexta-feira, dia 11 de julho, às 19h30, no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini” (Clube Vargengrandense) em Vargem Grande do Sul.

O projeto concluído é uma proposta aprovada através da participação do chamamento público da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, que direciona recursos a estados e municípios, visando o fomento de atividades e produtos culturais, especialmente na área audiovisual, atividade em que o ator Paulo Gustavo se dedicou por toda a vida.

O documentário média-metragem, “Chá Cultural, de Vargem para o Mundo”, contará a história de mais de duas décadas do famoso Chá Cultural da escola Alexandre Fleming, realizado pelos alunos do Magistério e equipe escolar nos anos 80 e 90 na SBB, trazendo aos vargengrandenses os costumes, culinária, danças e músicas de diversos países.

Para prestigiar a exibição do documentário é necessário realizar uma prévia confirmação de presença devido à quantidade de assentos para a sessão. O link de confirmação é o https://forms.gle/Vhoa755kJheeHjNX8 que também pode ser acessado pelo QR na divulgação na primeira página deste jornal.

Em entrevista à Gazeta, Caroline disse que o trabalho foi realizado com muito carinho, e espera a presença das pessoas para prestigiarem o lançamento. O Chá Cultural contribuiu para a formação cultural e educacional de muitas pessoas, especialmente os professores que hoje são responsáveis pela educação das crianças vargengrandenses. “Esperamos vocês para conosco apreciarem as boas e emocionantes histórias do Chá Cultural”, afirmou Caroline. Após a sessão de exibição do documentário, o mesmo ficará disponível no YouTube, para que todos tenham acesso.