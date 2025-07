Kadu Barros abriu sua confeitaria no Jd. Iracema

Kadu Barros está recebendo seus clientes em sua confeitaria recentemente inaugurada no Jardim Iracema. Em um espaço aconchegante e atendimento personalizado, a equipe liderada pelo chef Kadu é pura cortesia e profissionalismo.

Destaque para as quiches, lasanha de chocolate, coxinha de brigadeiro, bolos leves e saborosos. Explosões de sabores, muitos dos quais Kadu confessa serem receitas de sua avó.

Lembrou que a lasanha de chocolate foi por ele criada em 2014. Ela leva ninho, Nutella e morango e, inclusive, foi matéria na revista de Ana Maria Braga.

No último dia 3 de junho, Kadu abriu as portas para o público, depois de um longo tempo de preparo para que tudo desse certo. “Não teve inauguração, apenas abri as portas”, comentou.

Para tomar um café coado na hora e degustar as delícias do chef Kadu, basta dar um pulo até a Rua Antônio Joaquim da Silva 130, no Jd. Iracema.

Fotos: Arquivo Pessoal