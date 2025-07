Painel: Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul não tem uma Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador Paulinho da Prefeitura através de requerimento ao presidente Maicon, solicitou no dia 12 de junho, que a mesma fosse criada. Segundo apurou o jornal, o pedido do vereador está em estudo e deve ser votado ainda no mandato do atual presidente, que não soube informar uma data certa para que isso aconteça.

Não deverá passar pela Comissão de Ética

Se tivesse já sido aprovada pela Câmara Municipal, certamente a denúncia feita contra Paulinho teria de passar pela Comissão por ele proposto. Mas, devido aos prazos regimentais, o procedimento para aceitar ou não a denúncia feita pela cidadã Andreza Bucci contra Paulinho, deverá seguir outros ritos processuais.

Perda

O prefeito Celso Ribeiro estava profundamente sentido nesta sexta-feira, dia 4, com o pedido de exoneração do cargo de diretora da Cultura e Turismo pela sua irmã Márcia Ribeiro Iared. Celso sempre confiou nela toda a parte cultural e era só elogios aos trabalhos realizados por Márcia em sua gestão e também na de Amarildo. O trabalho de Márcia certamente ajudou a sedimentar a imagem da administração dos dois prefeitos.

Convite

A Câmara Municipal convida a toda a população para prestigiar neste sábado, às 15h, no recinto do Legislativo, a sessão solene em comemoração aos 70 anos da chegada das Irmãs Franciscanas da Penitência frente à Sociedade Humanitária. A irmã Aparecida Donizete de Freitas receberá o Diploma do Mérito “Dr. Álvares Florence”, proposto pelo vereador Paulinho da Prefeitura, em reconhecimento à sua vida missionária

Restrições

A partir de agosto, professores temporários que ultrapassarem 5% de faltas injustificadas em relação à carga horária mensal terão seus contratos encerrados e ficarão impedidos de lecionar até o fim do ano letivo. Já os professores efetivos que atuam no Programa de Ensino Integral (PEI) perderão o direito de participar do programa no ano seguinte, caso descumpram o mesmo limite.

Agro impulsionou PIB de SP

A economia no Estado de São Paulo registrou crescimento de 1,9% nos primeiros quatro meses de 2025 em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, segundo a Fundação Seade. O avanço do Produto Interno Bruto (PIB) paulista no período foi impulsionado pelos setores da agropecuária e serviços, que contaram com altas de 7,8% e 3,1%, respectivamente