Documentário sobre “Chá Cultural” resgata época dourada do Magistério

A educação e a cultura de Vargem Grande do Sul viveram momentos enriquecedores nas décadas de 80 e 90, quando eram realizados os “Chás Culturais” pelas alunas do Magistério na Escola Estadual Alexandre Fleming, que teve na professora Márcia Ribeiro Iared, sua idealizadora e maior protagonista.

Com a extinção da Escola Normal que formava os professores para o ensino dos alunos para os primeiros quatro anos do ensino fundamental, no final de 1970 foi criada a “Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério, como passou a ser chamada a Escola Normal e a EE Alexandre Fleming durante mais de 20 anos, preparou os professores que até hoje lecionam para milhares de alunos nas escolas municipais.

Foram estes professores que se formaram no Magistério e puderam ter a vivência enriquecedora que os “Chás Culturais” proporcionavam aos alunos, formados principalmente por mulheres. Através da realização destes eventos, elas expandiam seus conhecimentos conhecendo a cultura de diversos países, aprendendo sobre suas músicas, danças, culinárias e a história de cada um deles.

Todo esse trabalho depois era apresentado ao público nos palcos da Sociedade Beneficente Brasileira-SBB, tornando-se um rico evento cultural que atraia um grande público que se encantava com as músicas, danças e comidas típicas. Dona Márcia soube como ninguém despertar os talentos de cada aluno que se envolvia com a arte que era apresentada, também usando os talentos de artistas vargengrandenses, que tinham oportunidade de se apresentar nos seus “Chás Culturais”.

O trabalho que envolveu mais de 20 anos de eventos, foi recuperado e devidamente editado por Caroline Ferreira, sendo apresentado na última sexta-feira, 11 de julho, no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini” ao público presente. A estreia do documentário “Chá Cultural, de Vargem para o Mundo”, estava sendo aguardada há um bom tempo, e mais de 100 pessoas prestigiaram o lançamento, que resgatou a memória afetiva e educativa do tradicional evento escolar realizado nas décadas de 1980 e 1990 na cidade.

Após deixar o Magistério e assumir o cargo de diretora de Cultura e Turismo de Vargem, Márcia Iared levou toda sua experiência adquirida com os “Chás Culturais” para criar a Festa das Nações, que também envolve todas as escolas do município e procura despertar os múltiplos talentos ocultos nos alunos através da música e da dança, sendo referência cultural de Vargem em toda a região.

A documentarista Caroline Ferreira, ex-estagiária do Departamento de Cultura de Vargem Grande do Sul, desenvolveu o projeto com apoio da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos federais a ações culturais em todo o país. Inspirada pela atuação da ex-diretora de Cultura Márcia Ribeiro Iared, com quem trabalhou por dois anos, Caroline mergulhou na história do famoso “Chá Cultural” promovido pela Escola Estadual Alexandre Fleming e transformou o legado em um média-metragem documental.

O evento, que por anos foi conduzido por alunos do curso de Magistério e a equipe do Alexandre Fleming, acontecia na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) e tinha como proposta apresentar a cultura, danças, culinária e costumes de diferentes países, promovendo uma vivência multicultural entre os estudantes e a comunidade. No documentário alunos dão seu depoimento, bem como pessoas que participaram do mesmo e ajudaram na sua realização.

“Esse trabalho foi feito com muito carinho. O “Chá Cultural” foi parte importante na formação de muitos professores que hoje atuam em nossa cidade. Espero que o documentário ajude a manter viva essa memória”, comentou Caroline em entrevista à Gazeta.

A estreia contou com momentos de emoção, reencontros e reconhecimento do papel que o projeto teve na formação cultural e educacional de gerações de vargengrandenses. Após a exibição, o público aplaudiu de pé a iniciativa que resgata uma das mais queridas tradições escolares da cidade.