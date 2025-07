AAMA precisa de fogão e outras doações para seu bazar

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul está precisando de um fogão para uso no seu canil. Pode ser usado, em boas condições, não precisa de forno, pois é para o preparo da comida dos cães.

Também a entidade está solicitando a quem pode, vários objetos para o novo barracão que a AAMA conseguiu para realizar seus feirões. Ela precisa de araras usadas, balcões, o que é necessário para expor as roupas e outros objetos que a AAMA vende durante seus bazares que visam arrecadar verbas para tocar a instituição.

As pessoas que puderem contribuir com AAMA podem entrar em contato com a presidente da entidade, Evania Coracini, pelo telefone (19) 99457-1254.

A todos que puderem colaborar, a presidente da AAMA, Evania Amélia Coracini agradece. Também os animais se sentirão bem mais acolhidos e cuidados com as doações que os vargengrandenses fazem. A todos, nossa gratidão.