Saúde bucal nas escolas e creches é foco de ação preventiva

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva de Vargem Grande do Sul está promovendo ações de prevenção bucal nas escolas e creches municipais, com o apoio de dentistas da rede. Além da escovação supervisionada e da entrega semestral de escovas e creme dental, as crianças passam por exame bucal realizado nas próprias unidades.

Durante as visitas, os profissionais fazem a classificação de risco de cárie, permitindo identificar alunos que precisam de atenção especial. Aqueles que necessitam de tratamento são encaminhados aos postos de saúde para acompanhamento odontológico.

Fotos Prefeitura