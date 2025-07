Praticidade no trânsito e bem-estar aos condutores

Com 43 anos, Ana Lima, casada, mãe de dois filhos, encontrou na motocicleta uma forma prática, econômica e libertadora de se locomover. Há cinco anos ela optou por trocar o transporte tradicional pelas duas rodas e garante que não se arrepende da escolha. “Optei pela moto porque acho um transporte mais rápido e fácil de estacionar”, explicou Ana, que vê na praticidade um dos principais atrativos do veículo. Apesar de ainda preferir o carro nos dias de chuva, ela afirma que a moto faz parte da sua rotina e da sua identidade.

“Como mãe, a gente vive na correria levando e buscando filhos em escolas e outras atividades do dia-dia. A moto facilita muito, o tempo é curto e quanto mais ágil e rápido for, mais fácil fica” Ressalta Ana.



Ana também destaca os cuidados redobrados que a pilotagem exige: “Você precisa ter mais atenção e cuidado. Isso é algo que levo muito a sério”, disse. Mas, além da praticidade, há um aspecto emocional envolvido: “Andar de moto me ajuda a descarregar minhas energias e colocar os pensamentos em ordem. Amo aquela sensação do vento no rosto”, contou, com entusiasmo.



“A moto na minha vida é como uma ferramenta de trabalho, uso pra tudo. E o mais importante disso é a economia no fim do mês, afinal rodo muito dentro da cidade, são quase dois tanques de gasolina por mês, e se fosse carro, meu gasto seria bem maior.”

A história de Ana reflete uma tendência crescente entre as mulheres brasileiras, que encontram na motocicleta não apenas um meio de transporte, mas também uma ferramenta de autonomia e bem-estar.