Dupla é pega pela PM com drogas no Centro

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelas ruas do Centro de Vargem Grande do Sul, na quarta-feira, dia 16, policiais militares avistaram dois indivíduos saindo de uma residência na Rua Floriano Peixoto. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos sentaram-se próximo a uma árvore, aparentemente na tentativa de evitar abordagem.

Diante da atitude considerada suspeita e por já serem conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os dois foram abordados e submetidos à busca pessoal. Com um dos indivíduos, um menor de 18 anos, foram encontrados dois aparelhos celulares e R$ 61,00. Com o outro, estava um celular e R$ 21,00.

Questionados sobre a residência de onde saíam, o adolescente afirmou que se tratava de sua casa e que havia entorpecentes destinados à venda no imóvel. Com o consentimento da mãe, que reside em frente ao imóvel, os policiais realizaram uma busca acompanhada por ela.

No local indicado pelo adolescente, o bolso de uma bermuda no tanque de lavar roupas, foram encontradas 27 pedras de crack. Sobre a mesa da cozinha, havia duas porções de maconha, uma balança de precisão, uma lâmina de gilete com vestígios de droga, uma tesoura e diversas embalagens plásticas normalmente utilizadas para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.

O adolescente assumiu a posse tanto das drogas quanto dos objetos relacionados. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O outro indivíduo recebeu voz de prisão pelo mesmo crime.

Ambos foram conduzidos ao Pronto Atendimento para avaliação médica e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia. A autoridade policial de plantão ratificou a apreensão do adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa. O outro suspeito, após os procedimentos legais, foi liberado.

Foto: Polícia Militar