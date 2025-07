Rapaz é preso duas vezes no final de semana por violência doméstica

Ele ameaçou a mãe, danificou a residência da família e foi detido pela PM na sexta e no domingo

Um rapaz de 21 anos foi preso pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na noite da sexta-feira, dia 11, por violência doméstica, na Vila Esperança. No domingo, dia 13, esse mesmo rapaz foi novamente detido, mais uma vez, por ameaça e violência doméstica.

Segundo o relatado pela PM com relação à primeira ocorrência envolvendo o rapaz, era por volta das 23h30, quando uma equipe foi acionada para o atendimento de violência doméstica, sendo informada de que o filho da vítima estaria alterado no local e quebrando objetos dentro da residência.

Ao se aproximar do endereço informado, a equipe deparou-se com o rapaz caminhando a pé pela via pública. Ele foi revistado e nada de irregular foi encontrado em sua posse. Durante a abordagem, a mãe do rapaz detido chegou ao local. Ela informou que minutos antes, seu filho chegou à casa aparentando sinais de que havia consumido drogas. Ao adentrar na residência, ele foi direto ao quarto e tentou retirar a televisão da casa de sua mãe, sendo impedido por ela.

Ele ficou extremamente alterado, sendo colocado para fora de casa pela própria mãe. Nesse momento, ele deu um murro em um dos vidros da janela da sala, quebrando-o e, em seguida, retirou a lâmpada do bocal no quintal, quebrando-a e jogando no chão. Ele ainda teria dito que colocaria fogo na residência para matar a própria mãe. A mulher também relatou que seu celular havia desaparecido, e que acreditava que o seu filho havia subtraído.

Questionado sobre os fatos, o rapaz disse aos policiais ter fumado crack e que chegou em casa em estado de alteração, não se lembrando completamente dos acontecimentos, mas confirmando que havia subtraído o celular de sua mãe. Na ocasião, ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência pela delegada Brenda Krisley Serafim que ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça (violência doméstica) e danos.

Preso novamente

No entanto, no domingo, dia 13, a equipe de rádio patrulhamento da 4ª Companhia da Polícia Militar foi acionada por volta das 22h17 para atender um desentendimento familiar no mesmo endereço da Vila Esperança. No local, a mãe do rapaz relatou que seu filho, que havia sido preso dias antes pelo mesmo tipo de crime, voltou para casa após audiência de custódia e teve um novo surto, aparentemente motivado por abstinência de entorpecentes.

Segundo o relato, o rapaz, em estado alterado, quebrou a televisão da casa, lâmpadas dos cômodos, uma torneira do banheiro e abriu as saídas de gás do fogão, ameaçando explodir a residência caso os familiares não saíssem. O irmão do jovem tentou contê-lo, e ambos entraram em luta corporal, momento em que a família deixou o local e acionou o serviço de emergência pelo telefone 190.

Com apoio de uma segunda viatura, os policiais adentraram a casa e encontraram o suspeito deitado em um dos quartos. Ele foi abordado e revistado, e embora nada de ilícito tenha sido encontrado, os policiais informaram que o rapaz apresentava comportamento desconexo e agitado. Uma faca de cozinha foi localizada no ambiente, reforçando os indícios de ameaça.

O rapaz recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça, dano e violência doméstica. Após ter sido elaborado o laudo médico cautelar, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.