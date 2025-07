Homem é flagrado com crack no Jd. Cristina II

Durante patrulhamento da Força Tática do 24° Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM-I) em Vargem Grande do Sul, na noite da segunda-feira, dia 15, um homem foi detido com mais de 70 gramas de crack. A abordagem ocorreu na rua Alvino Bedin, no Jardim Cristina II, após o suspeito, que estava de bicicleta, tentar fugir ao avistar a viatura.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram, dentro de uma pochete, três porções de crack embaladas em zip lock, totalizando cerca de 75 gramas, além de diversas embalagens plásticas utilizadas para fracionar e vender o entorpecente. Questionado, o detido afirmou que a droga seria comercializada e que havia pago R$ 1.200 pelo produto.

Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro da cidade e, em seguida, ao plantão policial de São João da Boa Vista. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade de plantão, e o homem foi recolhido à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.