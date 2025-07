Futsal mostrou garra para levar o troféu na Liga Riopardense

O time Sub 21 de futsal do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul foi o vencedor do campeonato realizado pela Liga Riopardense de Futsal, ao vencer Mococa por 3 a 1, na final, disputada no dia 1º de julho, em São José. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o técnico Fábio Fontão falou sobre o torneio e a dedicação da equipe que conquistou o troféu.

O torneio da Liga Riopardense de Futsal é reconhecido pela disputa acirrada e de alto nível. Além de Vargem Grande do Sul, participaram do campeonato times de Mococa, São José Rio Pardo, Águas da Prata, Cajuru e Leme.

Fazem parte da equipe vargengrandense os atletas Adrian Gabriel Pereira, Alisson Carozi Pereira, Eduardo Henrique Lourenço dos Santos, Eduardo Valim Rodrigues, Erick Gabriel Zucolau, Fabrício de Jesus Linos, Felipe Henrique Pereira, Gabriel Lourenço do Nascimento, Jeferson Luís de Andrade Dias, João Fernando Urbano da Silva Alves Pereira, Kayque Otávio Ideste Linos, Kevyn Henrique de Souza Vidal, Luan Rodrigues Martins, Lucas Correa Gindro, Lucas Poveda Amaral, Marcelo Cavalcanti Neto, Otávio Leandrini Felipe, Vinícius Reynaldi de Souza, Vítor Emanuel Amâncio Bastos, Vítor Henrique Pedro Barga e Vítor Hugo Lopes Chanchenkow. A comissão técnica é formada por Fábio Fontão, Rodrigo Linos e Robson Linos.

De acordo com o técnico Fontão, o time de Vargem se classificou em segundo lugar no torneio, com derrotas para Leme e Mococa na primeira fase. Mas a equipe mostrou muito foco e determinação, usando sua vantagem após o empate com Leme na semifinal e avançando para a final do torneio, quando enfrentou o forte time de Mococa.

A vitória do time vargengrandense por 3 a 1 veio com os gols de Kayque, Duzão e Vinícius. O time também se mostrou consolidado na defesa, com destaque para o goleiro Erik, que foi o menos vazado do campeonato.

Foto: Prefeitura Vargem Grande