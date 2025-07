Campeonato de Veteranos segue com boas partidas

O Campeonato de Veteranos segue com jogos disputados e goleadas em Vargem Grande do Sul. Os jogos do torneio, que reúne times vargengrandenses e da região, são disputados aos finais de semana, com atletas experientes e amantes do futebol veterano, conforme destacou o diretor do Departamento de Esportes e Lazer, André Leone.

As equipes que representam Vargem são: Sambai.com, Master Vargem, Liverpool FC, Amigos do Beira Rio, Palmeirinha e Ajax FC. Os times convidados dos municípios vizinhos são Vila Rica FC,

Master Prata, Master Paraná FC e S.C São Marco. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita.

Resultados das últimas rodadas

Nos jogos realizados na Vargeana, no dia 5 de julho, o Sambai.com aplicou a maior goleada da rodada, ganhando do São Marco por 10 a 0. Na sequência, o Palmeirinha venceu o Beira Rio por 2 a 1. Já no dia 6 de julho, no CEE José Cortez, o Liverpool fez 3 a 1 no Máster Vargem e logo depois, houve o empate em 1 a 1 entre Máster Prata e Paraná FC.

A primeira partida realizada na Vargeana no dia 12 de julho, entre Palmeirinha e Sambai.com terminou empatada em 1 a 1. O segundo jogo do dia, o confronto entre Paraná e Liverpool, também foi um empate, mas dessa vez sem gols. Já nas partidas realizadas no dia 13, também na Vargeana, o Beira Rio venceu o Vila Rica por 3 a 1 e o Ajax empatou com o Máster Prata em 0 a 0.

Foto: Prefeitura Municipal