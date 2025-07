Festival de Mini-Handebol reuniu mais de 60 atletas

O Departamento Municipal de Esportes e Lazer realizou na última semana o oitavo festival de mini-handebol, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, envolvendo mais de 60 crianças no recesso escolar.

De acordo com o Departamento de Esportes, além das partidas realizadas em três áreas de jogo, foram desenvolvidas atividades de desenho, jogos de quebra-cabeça, jogo da memória entre outras atividades, além de um super pega-pega no campo.

Ao final do festival todos os atletas receberam medalha de participação. “Agradecemos todos os atletas de categorias maiores pelo suporte durante os jogos, além dos pais presentes no evento, aos funcionários do Departamento de Esportes e todos que se envolveram nesse Festival”, agradeceram os organizadores.

Foto: Prefeitura Vargem