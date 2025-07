Paulo Guerra conquista o ouro no Desafio Brasil de atletismo

O Desafio Brasil de atletismo, que foi disputado no último domingo, dia 13, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, reuniu 120 atletas paralímpicos em provas de pista e campo. Entre os competidores, estava o atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra, que conquistou e medalha de ouro no salto em altura.

O torneio foi realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e foi oportunidade para atletas conseguirem índice para o Mundial da modalidade na Índia, de 26 de setembro a 5 de outubro.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Paulo falou sobre a importância do torneio. “Foi uma honra participar do Desafio CPB x CBAT. Tive a oportunidade de competir ao lado de grandes nomes do atletismo olímpico e paralímpico, em um evento que integrou todos os atletas em uma única competição, justa, intensa e inspiradora”, avaliou.

Ele ainda comentou sobre seu resultado. “Na prova de salto em altura, conquistei o primeiro lugar entre os atletas paralímpicos. Mais do que o resultado, saio dessa experiência com muito aprendizado, trocas valiosas e conselhos que levarei comigo para as próximas etapas”, afirmou Paulo. “Agora é hora de seguir focado e já me preparar para o próximo desafio, que acontece em agosto, na semana do dia 20. Vamos em frente, sempre buscando evolução”, disse.