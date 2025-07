Pedro Rosseto participou do Arena Cross Brasil

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 9 anos, participou no último dia 12, da terceira etapa do Arena Cross Brasil, em Jundiaí. Considerado um dos maiores eventos de motocross do país, o Arena Cross contou com uma megaestrutura para reunir competidores de 10 países, incluindo pilotos profissionais de equipes renomadas, como Enzo Lopes, um dos maiores do atual cenário nacional e que retornou ao país este ano para participar do Arena Cross.

Após uma seleção entre 29 pilotos representando todos os estados do Brasil, Pedro conseguiu se classificar para a prova da terceira etapa correndo com os melhores pilotinhos brasileiros e também com um chileno que está participando do campeonato.

A família de Pedro ressaltou que foi uma grande oportunidade para ele participar de um campeonato desse nível, em que estavam presentes pilotos profissionais de equipes como Honda, Ktm, Yamaha, Husqvarna, entre outras. Além da categoria 50 cilindradas, da qual Pedro participa, também foram disputadas provas das categorias 65 cilindradas, AX1 e Pro.

De acordo com familiares de Pedro, a pista estava muito técnica e de alto nível, resultando em uma prova muito desafiadora para os pilotos. Pedro finalizou a prova em 12º lugar. “Apesar de não ter subido no pódio, foi uma grande oportunidade para ele estar entre os melhores. Foi mais um dia de muita alegria e aprendizado para ele”, comentaram seus familiares. Pedro também agradeceu os seus apoiadores e todos que torceram por ele.

A final do campeonato será em São Paulo, no parque Vila Lobos, no dia 23 de agosto. Pedro agora retoma os treinamentos e vai se preparar para conseguir um resultado melhor e tentar fechar o campeonato entre os 10 melhores do Brasil, o que seria uma grande conquista para ele.