Neste final de semana tem a quermesse de Sant’Ana

Em homenagem à Padroeira da cidade, Senhora Sant´Ana, está sendo realizada nos finais de semana a tradicional quermesse, ao lado da Igreja Matriz de Sant’Ana. A quermesse seguirá até o próximo final de semana. A programação conta com diversas barracas e pratos típicos de quermesse, incluindo o lanche de pernil, macarrão e outras deliciosas opções de pratos típicos.

Toda a renda arrecadada nos dias de festa será revertida para a reforma do Centro Pastoral São Benedito. A quermesse acontece logo após as missas da noite, que, nos dias do evento, terão início às 18h30.

Novena de Sant´Ana

A paróquia também está realizando desde a quinta-feira, dia 17, a tradicional Novena de Sant’Ana, com o tema ‘A esperança em tempos difíceis’. Em dias de semana, a novena inicia às 19h30, enquanto aos sábados e domingos, às 18h30.

O padre Fernando Garzo, da Paróquia São Cristóvão, de Mococa, estará à frente do terceiro dia da Novena neste sábado, dia 19.

No quarto dia, neste domingo, dia 20, a novena será ministrada pelo padre Antônio Carossi, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Vargem.

No quinto dia da novena, estará à frente o padre João Gabriel da Cruz Andrade, da Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Desterro, de Casa Branca.

No sexto dia, o padre Anderson Daniel Lopes, da Paróquia Santa Edwiges, de Mogi Guaçu, ministrará a novena.

No sétimo dia, quem estará à frente da novena será o padre Benedito Maurício Mendonça, da Paróquia Santa Cruz, de Aguaí.

No oitavo dia, o padre José Ricardo Costa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mogi Guaçu, que seguirá com a novena.

No nono dia da novena, estará à frente o padre Flávio Antônio Destro, da Paróquia Divino Espírito Santo, de Divinolândia.

No dia da padroeira da cidade, dia 26 de julho, sábado, haverá missa que será celebrada pelo bispo diocesano, Dom Eugênio Barbosa Martins.