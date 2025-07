Neste sábado tem missa da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

A celebração será neste sábado, dia 19 de julho, às 19h, em novo local, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, com presença da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”. Até então, a missa sempre foi celebrada na Igreja Matriz de Sant’Ana, mas por motivos de logística e acolhimento, segundo informaram ao jornal, a missa este ano mudou-se para.

Segundo os organizadores, a mudança busca valorizar outros espaços religiosos da cidade e fortalecer o sentimento de unidade entre as paróquias. “Queremos que todos se sintam parte dessa grande expressão de fé, e a Igreja Nossa Senhora Aparecida nos acolhe com muito carinho nesse novo ciclo da romaria”, afirmaram em nota.

Com a participação da Comissão Organizadora, o evento antecede o início da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que está programada para acontecer no próximo domingo, dia 27 de julho. A missa é um momento de intensa devoção e comunhão entre fiéis, reunindo cavaleiros, amazonas e toda a comunidade.

A celebração será acompanhada pela Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”, que promete emocionar os presentes com um repertório de músicas religiosas e raízes sertanejas, reforçando o vínculo entre fé e cultura regional.

A Comissão Organizadora convida toda a comunidade a participar da celebração, em espírito de gratidão, bênçãos e esperança. A presença dos fiéis, cavaleiros e famílias é essencial para manter viva essa tradição que celebra a padroeira Sant’Ana com tanta devoção.