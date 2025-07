Painel: Autor da nomenclatura GCM

Autor da nomenclatura GCM

O ex-vereador Wilsinho Fermoselli enviou ao jornal uma cópia de seu requerimento quando vereador ao prefeito Amarildo, solicitando na época, 2011, a mudança do nome de Guarda Municipal (GM), para Guarda Civil Municipal (GCM). Em 2012 o pedido virou projeto de lei, passando o nome para Guarda Civil Municipal (GCM), sendo aprovado pela Câmara Municipal na ocasião.

Alesp fará audiência pública em São José

Conforme noticiado no jornal Gazeta do Rio Pardo, está confirmado para o dia 12 de setembro, uma sexta-feira, uma Audiência Pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em São José do Rio Pardo. A audiência será realizada na Câmara Municipal às 18h, com previsão de estarem presentes vários deputados estaduais, além de prefeitos da região e vereadores.

Justiça determina uso de tornozeleira a Bolsonaro

O Brasil foi sacudido ontem, sexta-feira, dia 18, com as medidas cautelares impostas pela Justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Dentre elas, está o uso de tornozeleira eletrônica monitorada, proibição de deixar sua residência das 19h às 6h e aos fins de semana, e vetado o uso das redes sociais.

O ex-presidente também está proibido de acessar qualquer embaixada ou consulado, de manter contato com investigados, embaixadores ou autoridades estrangeiras, além de conversas com seu filho Eduardo que está nos Estados Unidos.

Medidas contra possível fuga do ex-presidente

O cenário de preparação para uma possível fuga do ex-presidente pode ter motivado as medidas impostas pelo STF, através do ministro Alexandre Moraes. Segundo o noticiário, Moraes não teria tomado a decisão por conta própria, mas sim atendendo ao alerta dado tanto pela polícia federal, como pelo Ministério Público. A polícia teria motivado o pedido com relação ao risco de fuga.

Tarifaço de Trump contra o Brasil

O tarifaço do presidente Trump contra produtos brasileiros, taxando-os a partir de agosto com imposição de tarifas de 50%, pode resultar em grandes prejuízos, principalmente para os exportadores de São Paulo, provocando também desemprego no Estado e em todo o Brasil.

Sanção

Já sendo analisada como uma sanção contra o Brasil ao invés de apenas um tarifaço, muitos têm entendido ingerência nos assuntos brasileiros quando Trump fala em baixar o tarifaço se o Supremo Tribunal Federal parar o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro e várias outras autoridades do seu ex-governo, que estão sendo julgadas por tentativa de golpe de Estado contra a democracia brasileira.