Emoção marca missa em ação de graças à Comissão da Romaria

Foi celebrada na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, na noite de sábado, dia 19, uma missa em ação de graças pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada neste domingo, dia 27, em Vargem Grande do Sul.



Representantes da Comissão Organizadora da Romaria, que neste ano chega a sua 49ª edição, receberam as bênçãos do padre Antônio Carossi e todos os presentes se emocionaram com a homilia e as palavras que ressaltaram a fé e a devoção à Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana e a dedicação dos voluntários que organizam essa que é a manifestação religiosa mais tradicional da cidade.



Também foi especial a parte musical da liturgia, que foi executada pela Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”, tornando o momento ainda mais marcante. Em suas redes sociais, a Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana agradeceu a todos da paróquia Nossa Senhora Aparecida pela acolhida, de forma especial ao padre Antônio Carossi.

Fotos: Comissão Organizadora