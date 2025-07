“O coração da Romaria é a devoção à Padroeira Sant’Ana”

Padre Antônio José Carossi, desde 2018 junto à paróquia de N. Sra. Aparecida, onde é pároco, entrevistado pela Gazeta de Vargem Grande para falar sobre a religiosidade presente na Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, afirmou que ser romeiro é pegar um pouco do seu tempo e se colocar em peregrinação numa atitude de fé em Deus e na padroeira Sant’Ana.

“É o gesto de pedir a benção e a proteção da Padroeira durante todo o ano, até que venha a próxima Romaria”, falou. Argumentando sobre os momentos atuais da festa, disse que vê a participação de jovens, crianças e famílias, mantendo a tradição.



Indagado sobre o cuidado com os animais, padre Carossi afirmou que nas missas tem dito que os animais devem ser cuidadosamente transportados e cuidados. “A fé exige também de nós o amor e o carinho para com os animais. Se houver maus tratos, a Romaria perde seu sentido”, disse.

Sobre a relevância do evento para a cidade, o pároco comentou que Romaria é importante porque procura manter a fé e as tradições no coração das famílias, desde que ela não perca seu objetivo, que é a devoção à Padroeira.

Ainda com relação à religiosidade, padre Carossi argumentou que as bençãos que acontecem, as orações que são feitas, a presença do estandarte da Padroeira e as imagens de N. Sra. Aparecida e dos santos de devoção, contribuem com o fortalecimento da fé junto aos católicos do município, fazendo com que a Romaria seja uma ferramenta importante para que chegue aos participantes a mensagem de amor que a Igreja prega.