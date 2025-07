Padre Paulo Valim foi outro grande incentivador

Em janeiro de 2002, o padre Paulo Roberto Valim dos Santos foi nomeado pároco da Paróquia de Sant’Ana, e continuou firme no propósito de resgatar a religiosidade da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, também dela participando muitas vezes a cavalo.

Por 19 anos, até ser transferido de Vargem Grande do Sul, ele esteve presente, incentivando o evento. Em 2015, escrevendo para a edição especial da Gazeta de Vargem Grande sobre a 41ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, conclamava os fiéis a participar. Com o título “Venham todos, Romeiros e Romeiras”, o pároco falava da chegada da romaria, citando que todo homem, toda mulher de fé sabe que, como nos diz o apóstolo Paulo, “enquanto habitarmos neste corpo, somos romeiros, peregrinos, a caminho do Senhor”.



“Iluminado pela palavra de Deus, somos convocados a contemplar na romaria, a real condição de todo ser humano: estamos a caminho, não temos aqui morada definitiva, somos cidadãos do céu, de lá viemos e para lá voltamos… lá estão nossa verdadeira riqueza e nossas ânsias mais profundas!”, citou o padre Paulo, que finaliza o artigo chamando: “Venham todos, romeiros (as), participemos, com um só coração, da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana”.