D. Cipolini, primeiro padre a desfilar montado

O atual bispo de Marília, Dom Luiz Antônio Cipolini quando era pároco em Vargem Grande do Sul, fez um grande trabalho para resgatar a religiosidade da festa e foi o primeiro padre da cidade a sair montado em um animal na Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, fato que aconteceu em 1997, recebendo o elogio do então presidente da Comissão Organizadora da romaria, o médico Antônio Carlos Ranzani que assim se referiu ao padre: “Ele andou por 3,5 km, em uma mula, saindo do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha até a Praça da Bíblia. Grande líder, grande cavaleiro”.



Para os fiéis, foi gratificante e encheu de entusiasmo ver o padre Cipolini, pároco de Sant’Ana, sair em procissão junto com os romeiros nos anos de 1997 e 1998. Desde 1994 em Vargem, quando assumiu a paróquia, padre Luiz Cipolini se engajou no objetivo de resgatar cada vez mais a religiosidade da romaria.



Na época, falando à Gazeta de Vargem Grande afirmou que para resgatar as raízes da Romaria, resolveu participar mais ativamente. Ele então convidou todas as comunidades católicas da cidade e para não ficar de fora, tomou a iniciativa de montar e fazer a cavalgada. “Notei que a romaria tem muita simpatia na cidade, mas também há uma certa insistência por parte de muitas pessoas, falando de bêbados, e da violência com animais. A participação expressiva da fé, da união das pessoas, estava desacreditada, por caso de certos abusos durante o desfile”, comentou padre Cipolini na ocasião.

Foi para mudar esta imagem, que o padre pediu a participação de todas as comunidades. Ele afirmou que a romaria era uma peregrinação religiosa, um grupo de pessoas que se unem para uma manifestação de devoção. “É algo muito antigo, as romarias fazem parte da alma do povo, da tradição dos devotos que saem em procissão para demonstrar sua fé”, comentou na matéria publicada na edição de 1999.