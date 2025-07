49ª Romaria terá várias atrações na Praça da Matriz

Começam cedo as atrações programadas este ano para a 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana que acontece neste domingo, com início previsto para às 10h30, com a saída dos cavaleiros e comitivas do largo da Igreja Matriz de São Joaquim, no Jd. Dolores. Enquanto se inicia a cavalgada do outro lado da cidade, na Praça da Matriz onde estará o palanque oficial, várias atrações estão programadas para o público.

Às 10h30 haverá a apresentação da Orquestra de Viola Caipira sob a regência do maestro Luís Filipini, às 11h15, apresentação de solo de música sertaneja com os alunos Mirella Aparecida de Aquino e Bruno Henrique Garcia do Projeto Guri, coordenados pelo professor João Paulo de Oliveira Nascimento e às 11h30, será a vez da Banda Soul In Jazz se apresentar. A previsão é que os cavaleiros cheguem à Praça da Matriz por volta das 12h30. Após as bençãos do padre Thiago Caldeira de Oliveira da paróquia de Sant’Ana, as cantoras Michele Gomes e Patrícia Cossi do Grupo da Cultura, farão uma apresentação.

Av. Beira Rio liberada para tendas

Uma das mais tradicionais festas religiosa e cultural de Vargem Grande do Sul, com grande participação popular, atraindo cavaleiros de toda a região e também de Minas Gerais, a 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana terá uma novidade este ano. A liberação pela prefeitura municipal para que as pessoas possam se confraternizar armando tendas, churrasqueiras em locais públicos durante a passagem da Romaria às margens da Av. Hermeti Piochi de Oliveira e de outros locais da cidade.

Até há alguns anos atrás, o público aproveitava o momento para também junto com a família e amigos, fazer um churrasco e observar a passagem dos cavaleiros e animais na avenida conhecida como Beira Rio. Os moradores próximos armavam tendas e montavam churrasqueiras principalmente nas calçadas e áreas próximas ao Córrego Santana para acompanhar o cortejo.

Em 2017, atendendo a reclamos de alguns moradores e após ouvir os órgãos de segurança, principalmente com relação à questão do excesso de consumo de bebidas e segurança do local, a prefeitura proibiu a instalação de tendas em locais públicos, o que foi sentido diretamente na Av. Hermeti Piochi de Oliveira, um dos pontos mais privilegiados da cidade para assistir à passagem dos romeiros.

Novos apresentadores

Após apresentar a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana durante cerca de 20 anos, o locutor Osmar Martins Trindade, conhecido como Biscoito, não fará a locução da festa este ano.

Segundo apurou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, os locutores contratados este ano serão a cantora e apresentadora Kethy Oliveira, o apresentador Leandro Gulin da TV União, que farão as apresentações no palanque da Praça da Matriz e o cantor Ronaldo Marques, que fará a locução na Praça Washington Luiz, (Benjamin Bastos) onde se dará a entrega dos troféus e encerramento da Romaria.

Itinerário

Após a benção a ser ministrada pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro, no Largo da Igreja São Joaquim por volta das 10h30, a Romaria terá início com os cavaleiros percorrendo várias ruas dos bairros existentes do outro lado do asfalto (SP215), seguindo pelas ruas Rogério Otero, passando pela rua Antônio Evaristo Barbosa, Av. Vereador José Aleixo, rua Albertino Fernandes de Oliveira até chegar na Av. Teotônio Vilela.

Os romeiros cruzarão o viaduto da rodovia SP-215, entrando na Vila Santana pela rua Alcino Alves Rosa e seguindo pela Av. Saudade e Av. Walter Tatoni, passando ao lado da Igreja de Nossa Senhora Aparecida para a bênção e a tradicional cerimônia do beija-fitas. Neste ano, a pedido da Comissão Organizadora os cavaleiros não entrarão na Praça N. Sra. Aparecida, cujo mosaico português é muito escorregadio para os animais, podendo causar acidentes.

Feito as bençãos e o beija-fitas, os participantes continuarão pela rua Quinzinho Otávio, rua Santo Antônio, rua do Rosário, passando pela Av. Hermeti Piochi de Oliveira, Av. São João e rua Teófilo Ribeiro de Andrade, devendo chegar por volta das 12h30 na Praça da Matriz. A Romaria continua pela Rua do Comércio, até a Praça Washington Luiz, onde os destaques receberão os troféus (desde que não estejam portando bebidas alcóolicas) e em seguida haverá a dispersão dos cavaleiros.

Participação das paróquias

Este ano cada paróquia de Vargem Grande do Sul assumirá uma parte da Romaria. O padre Paulo Sérgio Fuliaro fará a benção inicial no Largo da Igreja São Joaquim; o padre Antônio Carossi, paróquia de N. Sra. Aparecida fará a animação e orações durante o trajeto; o padre Carlos Eduardo Dóbies, paróquia de Santo Antônio vai a cavalo com o estandarte de Sant’Ana; os padres Gilberto do Prado, paróquia N.Sra. Aparecida e Luciano Muterle Guidi, da paróquia de Santa Luzia, farão a benção no beija-fitas e o padre Thiago Caldeira de Oliveira da paróquia de Sant’Ana fará a acolhida no palanque junto à Praça da Matriz.

Este ano desfilarão 12 carros de bois, sendo que cinco levarão as comunidades católicas de várias paróquias da cidade. Haverá também um carro de boi representando a Via Crúcis e dois carros onde estarão a rainha, madrinha e as princesas da Festa do Peão eleitas em 2025.

Religiosidade, cultura e tradição

Para a Comissão Organizadora, o foco na 49ª Romaria será a preservação do lado religioso, a parte cultural, mantendo as tradições e ideais que foram a base da realização da primeira Romaria em 1975. Em entrevista a presidente da Romaria, dona Márcia Ribeiro Iared, ela fez questão de acentuar que uma das maiores recomendações que a Comissão faz, é que os romeiros continuem não só levantando a bandeira da religiosidade, mas sobretudo, da ordem, do respeito aos animais e do respeito ao público.

Outro detalhe que a Comissão chama a atenção dos participantes, é a proibição do uso de bebidas alcoólicas durante o percurso da Romaria. Como publicado nesta edição, também é grande a preocupação com a segurança, com várias reuniões feitas para esta finalidade, com destaque para que não se abuse de sons altos nas charretes e carrocinhas, que possam causar maus-tratos aos animais. Com relação aos animais, serão colocados como todos os anos, pontos de água para os animais logo na chegada, como também no local de dispersão.