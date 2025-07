Comissão vai intensificar fiscalização a maus-tratos

Uma das grandes queixas dos vargengrandenses com relação à Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, é sobre os maus-tratos infringidos aos animais durante a sua realização. De fato, todos os anos sempre tem algum acontecimento envolvendo um ato de maus-tratos praticados contra cavalos ou outro animal que participa da romaria.



São bem poucos se comparados com os milhares de cavalos e cavaleiros que desfilam por mais de quatro horas pelas ruas da cidade, mas um que aconteça, acaba repercutindo em toda a romaria, ainda mais agora com o advento da internet, onde todos os atos ganham uma dimensão bem maior nas redes sociais.

Para coibir estes atos, tanto a Comissão Organizadora como a própria prefeitura têm se empenhado para que maus-tratos não venham a acontecer e ofuscar a realização do evento. O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) tem feito reuniões em seu gabinete com esta finalidade.



Recentemente reuniram-se no gabinete representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal (GCM), membros da Comissão Organizadora e também funcionários dos departamentos ligados à Romaria, para discutir questões envolvendo a segurança da festa, o problema dos maus-tratos a animais, o uso de bebidas, som alto e como todos vão se portar para evitar acontecimentos que possam interferir no bom andamento do desfile.

A prefeitura inclusive contratou um veterinário que vai ficar à disposição dos responsáveis pela organização da romaria, não só acompanhando o desfile, como também após a realização do mesmo. Ele estará munido de medicamentos e aparelhos e ajudará a avaliar cada situação envolvendo os animais. A comunicação entre todos os membros que farão a fiscalização, será por meio de rádio durante todo o percurso da romaria.

Comandante da GCM fala sobre segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM), vai estar presente na 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana que acontece neste domingo, dia 27 de julho, atuando em várias frentes de trabalho visando a segurança da romaria, dos seus participantes, público que vai assistir e dos animais. Falando ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o comandante Marco Antônio da Silva disse que a questão dos maus-tratos aos animais é uma das preocupações da guarda.

Também citou que os mais de 20 guardas que estarão atuando, vão fiscalizar o trânsito, que se torna complicado neste dia, uma vez que envolve muitos animais e veículos, vão auxiliar no policiamento, a defesa civil vai estar presente e o resgate, que desempenham um papel muito importante nesta ocasião.

“Vamos fazer o patrulhamento durante todo o percurso, visando a segurança e os maus-tratos. Se houver uma ocorrência por maus-tratos, a pessoa será conduzida até a Delegacia de Polícia onde serão tomadas todas as providências necessárias”, relatou o comandante.



Marco disse que durante o transcorrer das últimas romarias, chegaram a acontecer alguns casos de maus-tratos, mas que diante do grande número de participantes, milhares deles, o número de ocorrências não chega a ser tão significativo. “Na verdade, são poucos casos, isolados. O policiamento é grande, há aumento do efetivo e isso inibe um pouco os mais exaltados. As leis são severas e as consequências maiores ainda para quem maltratar animais”, afirmou o comandante Marco.



Perguntado se o trabalho de policiamento vai ser feito após o término da romaria tanto no Centro, como nas vilas, Marco Antônio afirmou que haverá patrulhamento nos bairros, visando aquelas pessoas que deixam os animais amarrados em condições que demonstram maus-tratos, bem como quem estaria abusando ao trafegar com charretes ou carrocinhas em alta velocidade, colocando em risco as pessoas e também abusando dos animais.

“Terminada a romaria, por questão também de segurança, o aconselhável é que os animais sejam levados o quanto antes para locais apropriados, soltos nos pastos, nas baias, para seus locais de origem”, explicou o comandante da GCM.



Explicou que também serão orientados os participantes, para que o som das charretes e carrocinhas sejam controlados, evitando o som alto, que podem assustar os animais, causando acidentes e a GCM vai estar atenta a tudo isso.

Com relação ao uso de bebidas alcóolicas, explicou o comandante que a Comissão Organizadora já deixou claro que o mesmo está proibido para quem vai participar da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, e a Guarda vai trabalhar orientando os participantes neste sentido, tudo para que a festa transcorra em paz e segurança.