Mulher é detida com quase R$ 5 mil em espécie

Uma cabeleireira de 31 anos está sendo investigada pela suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Vargem Grande do Sul. Ela foi flagrada pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira, dia 21, na avenida Antônio Pedro Cavalheiro, região conhecida como Cachorro Sentado, no Jardim Dolores, com R$ 4.913 em espécie.

De acordo com a PM, a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram a mulher em um veículo Honda Civic. No momento em que o carro estacionou, um ciclista se aproximou e entregou algo à motorista. O rapaz, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico, fugiu ao perceber a viatura. A mulher foi detida logo à frente.

Durante a revista, ela afirmou inicialmente que havia recebido R$ 1.302. No entanto, os policiais localizaram uma sacola contendo outros R$ 3.611 em dinheiro e um celular. Questionada novamente, a mulher declarou ter passado por dois pontos diferentes para recolher valores, mas não soube informar quem seriam as pessoas envolvidas.

Segundo a Polícia Militar, o companheiro da mulher é apontado por ter relação com o tráfico de drogas e encontra-se foragido, com dois mandados de prisão em aberto.

Na delegacia, acompanhada por sua advogada, ela alegou que estava no bairro para cobrar uma dívida e negou qualquer contato com o homem de bicicleta. Disse ainda que o dinheiro seria fruto de seu trabalho como cabeleireira, manicure, designer de sobrancelhas e vendedora de utensílios domésticos.

Apesar da versão apresentada, a Polícia Civil destacou inconsistências no relato, especialmente pela alta quantia em dinheiro em espécie, sem origem comprovada, em uma área conhecida pelo tráfico de entorpecentes. Ela teve o dinheiro e o celular apreendidos e as investigações da Polícia Civil sobre o caso continuam.