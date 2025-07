Homem é preso com mais de 60 porções de cocaína em Grama

Durante patrulhamento por volta das 23h30 do último sábado, dia 19, em São Sebastião da Grama, policiais militares realizaram uma abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de um homem por envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe da Atividade Delegada recebeu informações de moradores sobre três indivíduos embarcando em um carro de aplicativo, supostamente portando drogas. Com base na descrição do veículo, os policiais localizaram o automóvel na Rua 9 de Julho e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal nos ocupantes, foram encontrados 61 eppendorfs (pinos) de cocaína e R$ 107,00 com um dos suspeitos, além de mais uma porção da mesma droga com outro. O terceiro envolvido, menor de 18 anos, não portava entorpecentes, mas também foi detido inicialmente.

Um dos abordados admitiu ser traficante e informou que comercializaria os entorpecentes em um posto de combustíveis da cidade, cobrando R$ 20,00 por unidade. O motorista do aplicativo, que também foi revistado, alegou desconhecer o conteúdo transportado e afirmou ter apenas aceitado a corrida a partir da praça central.

Todos os envolvidos foram levados ao pronto-socorro para avaliação médica e, em seguida, apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista. A autoridade policial ratificou a prisão de um dos suspeitos por tráfico de drogas. O adolescente foi liberado à responsável legal e o segundo envolvido foi indiciado por porte de droga.