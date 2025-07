Jovem é detido por tráfico e por agredir irmã e sobrinha

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na manhã da quarta-feira, dia 24, em Vargem Grande do Sul, após agredir sua irmã e a sobrinha de apenas 1 ano e 11 meses e ser flagrado com entorpecentes e materiais ligados ao tráfico. O caso ocorreu na Rua Luís Paschoal Costela.

Segundo relato da PM, durante patrulhamento, policiais militares foram acionados via Centro de Operações para atender uma ocorrência de desinteligência familiar. No local, os policiais fizeram contato com uma mulher que relatou ter sido agredida, junto de sua filha de 1 ano e 11 meses, pelo irmão adolescente. As agressões teriam ocorrido após o jovem acusá-las de terem sumido com entorpecentes que estariam em seu quarto.

A equipe policial questionou o adolescente, que prontamente confessou as agressões. Ao ser indagado sobre a presença de drogas na residência, admitiu que mantinha uma lata com porções destinadas à venda escondida no guarda-roupa.

Com a presença da mãe do jovem, os PMs localizaram 10 pedras de crack, uma porção de maconha, dois pinos de cocaína e outras três porções maiores da mesma droga ainda a serem fracionadas, além de embalagens plásticas, uma balança de precisão, R$ 754 em dinheiro e um celular. Também foram apreendidos utensílios com vestígios de drogas.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de apreensão pelos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, violência doméstica e lesão corporal. Após atendimento médico e lavratura do boletim de ocorrência, ele foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, onde permanecerá à disposição da Justiça.