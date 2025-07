Gaby Lourenço

Sempre olhei para a trajetória de nossa cidade e pensei no quão especial ela deve ser apenas por ter como Padroeira ninguém menos que a senhora Sant’Ana. E em sua homenagem, é realizada todos os anos a tradicional Romaria dos Cavaleiros, onde romeiros de toda a região participam desse momento único, numa manifestação pública de muita fé e emoção.

Vargem é uma cidade de vários eventos culturais, e a Romaria tornou-se, para muitos, o espetáculo mais aguardado do ano. E para manter esta tradição, e reforçar que a Romaria é um evento estritamente religioso, e que os excessos cometidos pelos bagunceiros e motivados pelo uso de bebidas alcoólicas não fazem parte dessa comemoração, existe um show à parte promovido pela Comissão Organizadora, que trabalha arduamente para que tudo saia na mais perfeita ordem.



E quando falo de fé, de emoção e principalmente de tradição, quero destacar dois personagens da Romaria, que infelizmente não estão mais entre nós, mas que por décadas foram importantíssimos, cada um à sua maneira: a primeira é a Jandira, em meio à sua simplicidade e humildade, era aguardada todos os anos com a sua carrocinha toda enfeitada, e passava acenando durante o trajeto a todos que a cumprimentava. E o segundo é o Nilo, fotógrafo, que nos deixou recentemente. Com seu estúdio na Rua do Comércio, ele fotografava os romeiros, revelava as fotos e as disponibilizava coladas na porta de vidro do seu estabelecimento para que todos pudessem ver. E esses foram apenas dois entre dezenas de personagens saudosos que já passaram pela nossa Romaria.

Que a edição deste domingo, seja marcada pela fé, pela devoção e por momentos emocionantes, sempre levando o nome da senhora Sant’Ana durante todo o percurso. Oh Sant´Ana, Gloriosa!

Foto: Arquivo Pessoal/Arquivo Gazeta