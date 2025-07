Polícia Civil de Grama investiga furtos em comércios da cidade

A Polícia Civil de São Sebastião da Grama está investigando um furto ocorrido em um supermercado localizado na região central da cidade. O crime aconteceu durante a madrugada e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Segundo as imagens, dois indivíduos conseguiram acessar o interior do estabelecimento e subtraíram uma quantia em dinheiro dos caixas.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade e as imagens do circuito interno foram entregues às autoridades, que agora trabalham para identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre prisões, mas a investigação segue em andamento.